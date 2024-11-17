Ніколи не ігноруйте біль у грудях. Такий симптом може викликати небезпечне захворювання

Коли слід турбуватися про біль у грудях?

Біль у грудях завжди повинен викликати занепокоєння, особливо якщо у вас проблеми з серцем.

Цей симптом пов’язаний із захворюванням цього органу, але він також може мати багато інших причин. Деякі серйозні та навіть небезпечні для життя. Це стосується, серед іншого, з ішемічною хворобою серця, яка внаслідок звуження коронарних артерій викликає недостатнє кровопостачання цього органу.

Проявом ішемічної хвороби є стенокардія, а її симптоми включають біль у грудях, задишку, запаморочення та тривогу. Цей стан потребує лікування, щоб зменшити ризик серцевого нападу. Біль у грудях також може бути симптомом серцевого нападу, але є захворювання не менш небезпечне, але рідкісне. Це пароксизмальна нічна гемоглобінурія (ПНГ).

Що такепароксизмальна нічна гемоглобінурія?

Пароксизмальна нічна гемоглобінурія (ПНГ) є рідкісним набутим розладом кровотворної системи, що призводить до посиленого розпаду еритроцитів і підвищує ризик тромбозу.

Ці тромби можуть з’являтися в різних частинах тіла, включаючи судини в легенях і серці. Це викликає сильний біль у грудях, який часто плутають із симптомами серцевого нападу. Пароксизмальна нічна гемоглобінурія діагностується у 13 осіб на мільйон.

Які симптоми ПНГ?

Симптоми ПНГ включають не тільки біль у грудях, але також втому, слабкість, блідість шкіри та задишку через низький рівень еритроцитів (симптоми анемії), темну сечу, особливо вранці, головні болі та запаморочення, а також більш часті інфекції.

Ішемія та утворення тромбів також можуть викликати біль у животі та блювоту. Може виникнути жовтяниця та порушення функції нирок.

Дискомфорт у грудях може варіюватися від різкого поколювання до постійного тиску. Якщо він іррадіює в руку, щелепу або спину і супроводжується задишкою, запамороченням, пітливістю або непритомністю, вам слід негайно звернутися по медичну допомогу.

Також важлива тривалість болю в грудях. Якщо він триває довше 10-15 хвилин, особливо в спокої, це може свідчити про серйозні захворювання. У випадку ПНГ додаткові симптоми включають втому, темну сечу, біль у животі та набряк, що може свідчити про наявність тромбів.