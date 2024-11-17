Ніколи не ігноруйте біль у грудях. Такий симптом може викликати небезпечне захворювання

Біль у грудях є одним із найбільш тривожних симптомів, але зазвичай він сигналізує про менш серйозні проблеми, ніж серцевий напад. Однак є захворювання, симптоми якого також можуть бути небезпечними для життя.
Про що може сигналізувати біль в грудях, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.
Біль у грудях завжди повинен викликати занепокоєння, особливо якщо у вас проблеми з серцем.
Цей симптом пов’язаний із захворюванням цього органу, але він також може мати багато інших причин. Деякі серйозні та навіть небезпечні для життя. Це стосується, серед іншого, з ішемічною хворобою серця, яка внаслідок звуження коронарних артерій викликає недостатнє кровопостачання цього органу.
Проявом ішемічної хвороби є стенокардія, а її симптоми включають біль у грудях, задишку, запаморочення та тривогу. Цей стан потребує лікування, щоб зменшити ризик серцевого нападу. Біль у грудях також може бути симптомом серцевого нападу, але є захворювання не менш небезпечне, але рідкісне. Це пароксизмальна нічна гемоглобінурія (ПНГ).
Пароксизмальна нічна гемоглобінурія (ПНГ) є рідкісним набутим розладом кровотворної системи, що призводить до посиленого розпаду еритроцитів і підвищує ризик тромбозу.
Ці тромби можуть з’являтися в різних частинах тіла, включаючи судини в легенях і серці. Це викликає сильний біль у грудях, який часто плутають із симптомами серцевого нападу. Пароксизмальна нічна гемоглобінурія діагностується у 13 осіб на мільйон.
Симптоми ПНГ включають не тільки біль у грудях, але також втому, слабкість, блідість шкіри та задишку через низький рівень еритроцитів (симптоми анемії), темну сечу, особливо вранці, головні болі та запаморочення, а також більш часті інфекції.
Ішемія та утворення тромбів також можуть викликати біль у животі та блювоту. Може виникнути жовтяниця та порушення функції нирок.
Дискомфорт у грудях може варіюватися від різкого поколювання до постійного тиску. Якщо він іррадіює в руку, щелепу або спину і супроводжується задишкою, запамороченням, пітливістю або непритомністю, вам слід негайно звернутися по медичну допомогу.
Також важлива тривалість болю в грудях. Якщо він триває довше 10-15 хвилин, особливо в спокої, це може свідчити про серйозні захворювання. У випадку ПНГ додаткові симптоми включають втому, темну сечу, біль у животі та набряк, що може свідчити про наявність тромбів.
Читайте також, що лікар назвала неочевидні причини захворювань серця, про які ніхто навіть не замислюється.
До речі, кардіолог розказала, до яких хвороб українців може призвести "західний тип харчування".