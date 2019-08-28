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В Николаевской области изуродовали памятник зверски замученным евреям (фото)

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Под Николаевом неизвестные совершили акт вандализма

В Николаевской области, недалеко от Врадиевки вандалы жестоко осквернили памятник семи тысячам замученных евреев, которых расстреляли на этом месте в 1941 году. Неизвестные нарисовали на монументе свастики и нецензурно подписали. Об этом сообщает на своей странице в Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"Недалеко от Врадиевки (Николаевская область) осквернили и изуродовали памятник зверски замученным 7 тысячам евреев. Их расстреляли на этом месте осенью 1941 года, когда колонной вели из местечка Кривое Озеро в Доманевку, будто бы на новое поселение. Люди дошли только до вырытого за Березками противотанкового рва, где их расстреляли. Среди убитых были, в основном, старики, женщины и дети…", - написал Долинский и опубликовал фото.

Фото: Неизвестные осквернили памятник погибшим евреям (facebook.com/eduard.dolinsky)

Немного позже Долинский обновил пост относительно акта вандализма.

Скриншот поста (facebook.com/eduard.dolinsky

В комментариях пользователи сети отметили, что в Украине продолжает процветать антисемитизм.

  • Гореть им в аду.
  • Гады конченные.
  • В стране просто люто процветает антисемитизм. Что с этим делать? Руководству Украины сегодня надо обратить на это внимание. Надо законодательно запретить все националистические организации в стране. Каждого националиста необходимо идентифицировать с помощью блакитно желтой нашивке на одежде. Пусть все знают, who is who.​​​​​​​

    Скриншот комментариев (facebook.com/eduard.dolinsky

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