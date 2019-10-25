Под Николаевом забеременела 13-летняя школьница: подозревают отчима

В Николаевской области забеременела несовершеннолетняя девочка. В совершении насилия над 13-летним ребенком подозревают ее отчима. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в области.

В таком положении девочку застали социальные работники, которые наведались с проверкой в семью, что стоит на учете. Сотрудники соцслужбы сразу же проинформировали полицию.

Инцидент произошел в Кривоозерском районе на Николаевщине.

Девочка рассказала, что ее отчим вступал с ней в половую связь. А мать ребенка заявила, что ничего об этом не знала, так как дочь не признавалась, от кого забеременнела.

Правоохранители начали против отчима уголовное производство по части 2 статьи 155 Уголовного кодекса Украины (Половая связь с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).

13-летняя девочка забеременела от отчима под Николаевом (фото: pixabay.com)

Если вина отчима 13-летней девочки будет доказана, ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Полиция продолжает следственные действия и допрашивает отчима несовершеннолетней.