Под Николаевом произошло необычное природное явление: жители бьют тревогу (фото)

В Николаеве тысячи мертвых медуз оказались на берегу
В Николаевской области местные жители бьют тревогу. На берег Азовского моря выбросило тысячи мертвых медуз. По словам людей, в этом месте никогда такого еще не было. Об этом сообщает Наталия Панаший на своей Facebook-странице.
Необычное природное явление произошло в селе Лиманы. Именно там тысячи медуз выбросило отливом на берег Бужского лимана. Местные жители видят такое явление впервые, поэтому очень удивляются причинам, по которым это могло произойти.
В комментариях украинцы отметили, что такое явление уже наблюдали в 1970-ых годах.
Скриншот комментариев
Как мы ранее писали, в оккупированном Россией Крыму назрела новая катастрофа. Самый крупнейший водоем полуострова оказался пересушен - это Симферопольское водохранилище. Ранее он обеспечивал водой северо-крымский канал.