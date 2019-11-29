Под Николаевом произошло необычное природное явление: жители бьют тревогу (фото)

В Николаевской области местные жители бьют тревогу. На берег Азовского моря выбросило тысячи мертвых медуз. По словам людей, в этом месте никогда такого еще не было. Об этом сообщает Наталия Панаший на своей Facebook-странице.

Необычное природное явление произошло в селе Лиманы. Именно там тысячи медуз выбросило отливом на берег Бужского лимана. Местные жители видят такое явление впервые, поэтому очень удивляются причинам, по которым это могло произойти.

Тысячи медуз на берегу села Лиманы (фото: Facebook/Наталия Панаший)

В комментариях украинцы отметили, что такое явление уже наблюдали в 1970-ых годах.

Це траплялося і в 70 (друга половина). Нажаль тоді не було можливості фотографувати.

Напевно щось сталося в екосфері, що привело до такої катастрофи.

Скриншот комментариев

Как мы ранее писали, в оккупированном Россией Крыму назрела новая катастрофа. Самый крупнейший водоем полуострова оказался пересушен - это Симферопольское водохранилище. Ранее он обеспечивал водой северо-крымский канал.