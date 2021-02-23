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Не доехали в роддом: в Николаеве младенец родился прямо в поликлинике

Автор: Роман Мирончук

Во вторник, 23 февраля, в поликлинику Николаева № 4, которая находится на улице Адмиральская, 6, обратился мужчина. Он просил помочь его жене, у которой начались роды. Врач-гинеколог Грабчак Людмила Ивановна успешно приняла роды.

Об этом сообщает Управление здравоохранения на своей странице в Facebook.

У счастливой пары родилась девочка весом 3,5 кг. После этого роженицу и новорожденную перенаправили в роддом № 1. И мама и малышка чувствуют себя хорошо.

"Поздравляем семью с новорожденным! Гордимся профессионализмом коллег!" - говорится в сообщении.

Напомним, на Закарпатье произошла трагедия в молодой семье во время родов. Дело в том, что 23-летняя девушка скончалась во время кесарево сечения. Но ее новорожденная дочка осталась жива. При этом ее муж скорбит и хочет, чтобы было справедливое расследование этого случая.

До родов все было нормально и девушка чувствовала себя хорошо. Ее положили в роддом заранее, поскольку первые роды могут быть затяжными. Директор больницы признался, что такой случай в его медучреждении первый.

Была создана комиссия, которая проводит служебное расследование. Пригласили патологоанатома из другой больницы, чтобы иметь независимый результат вскрытия.

По словам эксперта, причиной смерти стала острая дыхательная недостаточность, тромбоэмболия и преждевременная отслойка плаценты.

Ранее под Львовом спасатели доставили в больницу роженицу, к которой врачи не могли добраться 5 дней.

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