В Николаеве при задержании полицией скончался молодой парень

Полиция в Николаеве задержала парня за хулиганство, но он внезапно умер
В Николаеве во время задержания полицией внезапно умер 29-летний мужчина. Причины смерти на данный момент выясняются.
Трагедия произошла в четверг, 3 сентября. Вечером поступил звонок на горячую линию полиции и сообщение о том, что на 1-й Ингульской улице города Николаева совершаются противоправные действия. Люди пожаловались на то, что молодой человек ведет себя неадекватно и совершает хулиганские действия. Детали рассказали в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.
Патрульные выехали по указанному адресу и обнаружили там молодого парня, который бросался в прохожих кирпичами.
"Мужчина оказал правоохранителям неповиновение, и, чтобы успокоить хулигана, к нему были применены наручники", - уточнили в полиции.
Через некоторое время задержанному внезапно стало плохо и копы сняли с него наручники, чтобы оказать первую помощь. На место происшествия немедленно вызвали бригаду скорой помощи. Однако медики констатировали смерть мужчины.
"Действиям работников полиции охраны будет дана правовая оценка. В случае обнаружения неправомерных действий, расследование будет проводить Государственное бюро расследований", - добавили в Нацполиции.
Тело погибшего отправили на экспертизу, чтобы установить, не было ли в крови мужчины каких-либо препаратов, а также – что стало причиной смерти.
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