В Николаеве при задержании полицией скончался молодой парень

В Николаеве во время задержания полицией внезапно умер 29-летний мужчина. Причины смерти на данный момент выясняются.

Трагедия произошла в четверг, 3 сентября. Вечером поступил звонок на горячую линию полиции и сообщение о том, что на 1-й Ингульской улице города Николаева совершаются противоправные действия. Люди пожаловались на то, что молодой человек ведет себя неадекватно и совершает хулиганские действия. Детали рассказали в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.

Патрульные выехали по указанному адресу и обнаружили там молодого парня, который бросался в прохожих кирпичами.

"Мужчина оказал правоохранителям неповиновение, и, чтобы успокоить хулигана, к нему были применены наручники", - уточнили в полиции.

Через некоторое время задержанному внезапно стало плохо и копы сняли с него наручники, чтобы оказать первую помощь. На место происшествия немедленно вызвали бригаду скорой помощи. Однако медики констатировали смерть мужчины.

"Действиям работников полиции охраны будет дана правовая оценка. В случае обнаружения неправомерных действий, расследование будет проводить Государственное бюро расследований", - добавили в Нацполиции.

Тело погибшего отправили на экспертизу, чтобы установить, не было ли в крови мужчины каких-либо препаратов, а также – что стало причиной смерти.

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