В Николаеве водитель вышвырнул грубого пассажира из автобуса и избил (видео)

В Николаеве водитель автобуса избил пассажира и выволок его на улицу из салона транспорта, а инцидент произошел по причине, что мужчина не захотел предъявлять кондуктору билет и стал обзываться. Конфликт сняли на видео очевидцы.
Об этом передает местное издание "Новости-N".
Потасовка произошла в "зеленом" городском коммунальном автобусе №51.
На опубликованных кадрах видно, как водитель отходит от своего места за рулем и хватает пассажира в салоне на сидении, и тащит его к открытым дверям на выход.
Другой мужчина помогает водителю, и вместе они вытянули пассажира-грубияна.
Уже на улице водитель автобуса толкает своего противника в лужу, а затем еще наносит тому несколько ударов ногами, после чего возвращается обратно в салон.
Поверженный мужчина предпринял попытку вернуться в автобус, но в дверях стал один из пассажиров, преградив путь, и не дал войти.
Побитый гражданин нецензурно ругался и грозился расправой.
По словам очевидцев инцидента в автобусе, так водитель отреагировал на грубые высказывания этого пассажира в свой и кондуктора адрес, когда у мужчины просто попросили предъявить билет.
Видео потасовки можно посмотреть по этой ссылке (предупреждаем - на ролике звучит нецензурная брань!)
В Николаеве водитель автобуса выкинул пассажира из салона и избил (фото: скриншот)
Напомним, ранее в ноябре в Николаеве водитель троллейбуса избила беременную, так как ей не понравились надорванные купюры, которыми пассажирка пыталась оплатить проезд.
Также сообщалось, что в Киеве водитель маршрутки избил подростка-льготника, а сам инцидент попал на видео.
Добавим, перед этим в Киеве водитель избил пассажирку-иностранку и выгнал ее из маршрутки.