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В Николаеве убили знаменитого украинского историка - исследователя Холокоста: что известно

Новина українською →
Николаев, Пятница 14 мая 2021 16:15
В Николаеве убили знаменитого украинского историка - исследователя Холокоста: что известно Коллаж РБК-Украина: Историка Владимира Щукина убили в Николаеве
Автор: Светлана Мащенко

Известный историк Владимир Щукин, автор десятков работ по истории Украины был найден мертвым в собственной квартире в Николаеве утром 14 мая. 66-летнего ученого жестоко убили.

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

"Не хочется верить в то, что неизвестными злоумышленниками прервано жизненный путь талантливого педагога, блестящего историка, одаренного исследователя Владимира Щукина", - написал чиновник.

Что случилось в ночь на 14 мая

Согласно данным областной полиции, сообщение о происшествии поступило от соседа Щукина.

"14 мая около 07:00 на 102 позвонил житель дома по пр. Центральный и сообщил, что дверь квартиры его соседа открыта, а сам он лежит на полу", - сообщили правоохранители.

После осмотра тела мужчины были выявлены телесные повреждения головы и ножевые ранения. Правоохранители работают над тем, чтобы установить причастных к преступлению

Кем был Владимир Щукин

Ученый был известным историком-краеведом, кандидатом исторических наук, доцентом. В круг его исследовательских интересов входили историческая регионалистика, историческая иудаика, история отечественной культуры.

Щукин внес свой вклад в составление хроники и анализ трагических событий Холокоста, имевших место на территории современной Николаевской области.

В Николаеве убили знаменитого украинского историка - исследователя Холокоста: что известно

Фото: facebook.com/Миколаївські освітяни

Он известен тем, что вместе с коллегой Андреем Павлюком впервые осуществил фундаментальное исследование истории еврейской общины города Николаева в период с конца ХVIII до начала ХХ веков.

Ученый преподавал Николаевском национальном университете имени Сухомлинского, заведовал кафедрой в Николаевском институте права Одесской национальной юридической академии, был автором целого ряда книг и научных трудов.

Ранее сообщалось, что в Киевской области совершил суицид подросток после угроз взорвать одноклассников.

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