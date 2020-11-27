В Николаеве отказываются выплачивать компенсацию родным умершей от коронавируса 65-летней Галины Колянчиковой, которая работала семейным врачом.

Об этом муж умершей, хирург Юрий Колянчиков рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

Мотивируют такое решение в комиссии Гоструда по расследованию смерти медика тем, что заболевание COVID-19 не было связано с ее профессиональной деятельностью.

Отмечается, что у Колянчиковой был сахарный диабет и ей запретили принимать больных коронавирусом.

Муж умершей сообщил, что против назначения компенсации голосовали представители работодателей, Центра первичной медико-санитарной помощи №3, где работала женщина, и представители фонда социального страхования. Всего голоса распределились так: 8 "против" и 6 "за".

По мнению представителей ЦПМСП, Колянчикову заразил коронавирусом именно ее муж.

"Я хирург с 40-летним стажем, работаю в больнице скорой помощи. Я в последнее время чувствовал себя нормально, никаких признаков заболевания не было… У меня брали тесты - один раз на ПЦР, в последующем ИФА. Это было за две недели до того, как заболела жена. У меня были выявлены антитела. Я не мог быть источником", - подчеркивает Юрий.

Семье умершего от коронавируса врача в Николаеве отказали в компенсации (фото: скриншот с видео)

Также он заявил, что были документально подтверждены контакты жены в последние 2 недели с больными COVID-19.

В настоящее время было назначено повторное заседание комиссии Гоструда относительно этого дела.

"Но было предварительное заседание, на котором тенденции нам стали понятны. Те же самые аргументы и обвинения - виновата сама, была в группе риска, ей стоило не работать, а уволиться. Сейчас в семейной амбулатории, где работала жена, 100% врачей пенсионного возраста, все в группе риска. Что вы предлагаете, им всем уволиться?" - недоумевает хирург.

Видео: В Николаеве семье умершего от COVID-19 врача отказали в компенсации

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