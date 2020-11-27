В Николаеве отказываются выплачивать компенсацию родным умершей от коронавируса 65-летней Галины Колянчиковой, которая работала семейным врачом.
Об этом муж умершей, хирург Юрий Колянчиков рассказал в эфире телеканала "Украина 24".
Мотивируют такое решение в комиссии Гоструда по расследованию смерти медика тем, что заболевание COVID-19 не было связано с ее профессиональной деятельностью.
Отмечается, что у Колянчиковой был сахарный диабет и ей запретили принимать больных коронавирусом.
Муж умершей сообщил, что против назначения компенсации голосовали представители работодателей, Центра первичной медико-санитарной помощи №3, где работала женщина, и представители фонда социального страхования. Всего голоса распределились так: 8 "против" и 6 "за".
По мнению представителей ЦПМСП, Колянчикову заразил коронавирусом именно ее муж.
"Я хирург с 40-летним стажем, работаю в больнице скорой помощи. Я в последнее время чувствовал себя нормально, никаких признаков заболевания не было… У меня брали тесты - один раз на ПЦР, в последующем ИФА. Это было за две недели до того, как заболела жена. У меня были выявлены антитела. Я не мог быть источником", - подчеркивает Юрий.
Семье умершего от коронавируса врача в Николаеве отказали в компенсации (фото: скриншот с видео)
Также он заявил, что были документально подтверждены контакты жены в последние 2 недели с больными COVID-19.
В настоящее время было назначено повторное заседание комиссии Гоструда относительно этого дела.
"Но было предварительное заседание, на котором тенденции нам стали понятны. Те же самые аргументы и обвинения - виновата сама, была в группе риска, ей стоило не работать, а уволиться. Сейчас в семейной амбулатории, где работала жена, 100% врачей пенсионного возраста, все в группе риска. Что вы предлагаете, им всем уволиться?" - недоумевает хирург.
Видео: В Николаеве семье умершего от COVID-19 врача отказали в компенсации
Ранее сообщалось, что известный киевский врач-онколог умер от COVID-19 - мужчина "сгорел" от коронавируса менее, чем за неделю.
Также мы писали о том, что в Черновцах COVID-19 убил знаменитого врача, главу диагностического центра.