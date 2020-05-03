В Николаеве за рулем авто внезапно скончался известный украинский тренер

Евгений Штермер умер в Николаеве за рулем своего авто (фото: torange.biz)

В Николаеве скончался известный украинские тренер Евгений Штермер

Евгений Штермер умер сегодня, 3 мая, в Николаеве, когда находился за рулем своего авто. Известному украинскому тренеру по велоспорту было 77 лет. О смерти спортсмена сообщила Федерация велосипедного спорта Украины на своей странице в Facebook.

Известно, что Штермер возвращался домой на своем автомобиле Renault Logan после тренировки, и внезапно прямо во время движения ему стало плохо. Он остановил машину прямо посреди дороги и потерял сознание.

Евгений Штермер (фото: facebook.com/ucfukraine)

Очевидцы инцидента вызвали скорую помощь, но когда медики приехали, то смогли только констатировать смерть Штермера. Возможная причина смерти - сердечный приступ.

За свою долгую карьеру Штермер воспитал многих участников и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Он был награжден орденом "За заслуги", ему также были присвоены звания "Заслуженный тренер Украины" и "Заслуженный работник физической культуры Украины".

"3 мая 2020 года на 77 году ушел из жизни прекрасный тренер по велосипедному спорту Евгений Львович Штермер. Выражаем глубокие соболезнования родным. Вечная и светлая память", - говорится в сообщении Федерации велосипедного спорта Украины.

Скриншот с Facebook

Пользователи сети также прокомментировали эту печальную новость.

Вечная память!!! Покойтесь с миром!!! Спасибо вам за все!!!

Земля пухом! Вечная память!

Царство небесное...

Пусть покоится с Богом. Вечная память! Он навсегда останется в наших сердцах!

Пусть Аллах простит все ваши грехи и спит спокойно. Мы были вместе 2 месяца назад. Мне очень жаль. Я выражаю свои соболезнования его семье, спортсменам и украинскому велоспорту.

Светлая память!

Земля пухом! Спите спокойно Шеф!!! Вечная память Вам!!!

Скриншот с Facebook

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