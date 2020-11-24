В Николаеве пьяный мужчина побил и покусал врачей

Скорая помощь забрала пациента (коллаж: РБК-Украина)

В Николаеве медики пострадали от пациента, который на них напал и покусал

В Николаеве во вторник, 24 ноября, мужчине 30-35 лет стало плохо, и он упал прямо на тротуаре. Небезразличные прохожие вызвали ему скорую помощь, но возле больницы мужчина напал на медиков и покусал их.

После того как мужчина упал возле светофора на проспекте Центральном, люди вызвали скорую помощь и ждали ее около 30 минут. Они пытались остановить несколько бригад скорой помощи, которые просто проезжали мимо, но те ехали дальше. Об этом сообщают "Новости-Н".

Когда медики приехали на место, то мужчина уже начал приходить в себя. Его увезли в больницу. Уже возле медучреждения он устроил драку и покусал врачей. На место инцидента вызвали полицию и специализированную бригаду скорой помощи.

В Николаеве мужчина потерял сознание прямо на улице (видео: YouTube)

"У него было алкогольное опьянение. Бригаде пришлось находиться там полчаса, ожидая полицию и заключения спецбригады. Агрессивными пациентами может заниматься только полиция. Она должна их зафиксировать", - рассказала заведующая центральной оперативной диспетчерской Людмила Здобникова в интервью ТСН.

Она также отметила, что этому мужчине люди вызывали скорую помощь два раза. Первый раз - в 10:50, но через минуту гражданин сообщил, что пьяный мужчина перешел дорогу и помощь ему не нужна, а второй - в 11:12, когда он упал без сознания.

Что же касается того, что машины скорой помощи не останавливались на просьбу людей, то по словам Здобниковой, эти две машины перевозили больных COVID-19.

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