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В Николаеве профессор медицины умерла от голода: ее опознали по одежде

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Николаев, Пятница 20 августа 2021 13:54
В Николаеве профессор медицины умерла от голода: ее опознали по одежде В Николаеве от голода умерла медик (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Николаеве нашли мертвой 85-летнюю Лыкову Тамару Ефимовну. Она работала заведующей терапевтическим отделением больницы в Корабельном районе города и страдала деменцией.

Об этом сообщает издание Корабелов.Инфо.

Отмечается, что пропавшую 85-летнюю пенсионерку родные искали около двух недель. Она ушла из дома из дома 26 июля 2021 года и так и не вернулась.

Изданию стало известно от сотрудников полиции, что женщину, страдающую потерей памяти, нашли на прошлой неделе возле водоканала у села Галицыново.

"Нашли ее в Галицыновском лесу очень изможденную. Предполагают, что она умерла из-за голода. Опознали ее только по одежде…", - рассказали местные жители.

В Николаеве профессор медицины умерла от голода: ее опознали по одеждеТамара Лыкова умерла от голода в Николаеве (фото: korabelov.info/20)

Отмечается, что медик в свое время сделала очень много для медицины и помогла многим людям.

"Многие николаевцы будут с благодарностью помнить эту замечательную женщину, спасшую в свое время множество жизней", - сказано в издании.

Как мы писали ранее, во Львовской области мужчина умер после того, как хирург отказался оказать ему помощь.

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