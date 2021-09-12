В Николаеве пассажиры маршрутки избили дальнобойщика (видео)

Пассажиры не стали стоять в стороне и после этого вышли из маршрутки и отправились к водителю грузовика. Они устроили самосуд. Кто-то залез в кабину и начал бить водителя. Другие же били ногами его грузовик.

"Расправу смог остановить только наряд полиции", - говорится в сообщении.

Водителя фуры с многочисленными травмами увезла карета скорой помощи. Есть подозрение, что у него сотрясение мозга.

Интересно, но водителю маршрутки также понадобилась помощь врачей. Он отправился в больницу с сильными ожоги глаз и слизистых оболочек рта и носа.