В Николаеве пассажиры маршрутки избили дальнобойщика (видео)

В Николаеве на дороге произошел конфликт между водителем маршрутки, который вез пассажиров, и дальнобойщиком. Сначала произошла словесная перепалка, после которой водитель грузовика забрызгал оппонента баллончиком.
Об этом сообщает Telegram-канал "Вартові Еспресо".
Пассажиры не стали стоять в стороне и после этого вышли из маршрутки и отправились к водителю грузовика. Они устроили самосуд. Кто-то залез в кабину и начал бить водителя. Другие же били ногами его грузовик.
"Расправу смог остановить только наряд полиции", - говорится в сообщении.
Водителя фуры с многочисленными травмами увезла карета скорой помощи. Есть подозрение, что у него сотрясение мозга.
Интересно, но водителю маршрутки также понадобилась помощь врачей. Он отправился в больницу с сильными ожоги глаз и слизистых оболочек рта и носа.
Напомним, в Киеве водитель едва не сбил во дворе людей, после чего набросился на них с ножом. Инцидент произошел вечером 10 сентября на улице Ивана Франко.
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