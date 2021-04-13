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В Николаеве от осложнений COVID-19 умерла роженица, которая вынашивала двойню: малыши живы

Автор: Владимир Костырин

В Николаеве умерла женщина от последствий COVID-19, которая вынашивала двойню. При этом новорожденные живы и теперь находятся под наблюдением медиков.

Об этом 13 апреля передает местное издание "НикВести".

Трагический случай произошел в Николаевском роддоме №1 9 апреля.

По словам начальницы управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирины Шамрай, погибшая на момент родов имела крайне тяжелую пневмонию с тотальным поражением легких.

Женщина была из Вознесенска. Она поступила в роддом в тяжелом состоянии из-за коронавирусной болезни. К сожалению, врачи не смогли ее спасти.

"Вскрытие показало тяжелейшую ковидную пневмонию. Тотальное поражение обоих легких", - сказала Шамрай.

Малыши, которые родились, в настоящее время находятся под наблюдением врачей Николаевской областной детской больницы.

"Родилась двойня. Дети живы, находятся в областной детской больнице", - рассказала начальница городского управления здравоохранения.

Также она проинформировала, что сейчас в Николаевском роддоме с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 23 женщины - их состояние медики расценивают как средней тяжести.

"В легком состоянии мы не кладем, - добавила Шамрай.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье из-за коронавируса умерла роженица, а муж покойной в смерти жены обвиняет медиков.

Напомним, что перед этим во Львове роженица потеряла ребенка из-за коронавируса на 31-й неделе беременности.

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Новости Украины НиколаевроддомпреступленияроженицаКоронавирус
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