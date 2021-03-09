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В Николаеве мужчина забежал в троллейбус и избил женщину-водителя: ее забрала "скорая"

Автор: Владимир Костырин

В Николаеве произошло нападение на женщину-водителя троллейбуса на конечной остановке - неизвестный мужчина сегодня забежал в салон транспорта и избил водителя, после чего сел в свой автомобиль "ВАЗ-2106" и скрылся.

Об этом 9 марта передает местное издание "Свідок.Info".

Инцидент произошел утром в микрорайоне Северный. Женщина получила многочисленные удары кулаками по голове и руке. Пострадавшую госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму.

На месте происшествия работали правоохранители.

Отмечается, что очевидцы успели сфотографировать автомобиль и мужчину. Сейчас его разыскивают.

Также стало известно, что незадолго до нападения у водителя произошел конфликт с одной из пассажирок. Так, на одной из остановок зашла женщина и подошла к водителю оплатить проезд, протянув сильно поврежденную купюру номиналом 5 гривен. Когда же водитель отказалась ее принимать и попросила поискать другие деньги, пассажирка передала ей 50-ку.

"Водитель передала сдачу и билет, на что женщина возмутилась, ударила по кисти водителя и деньги разлетелись. Она начала кричать: "Тебя уволят, ты без маски", несмотря на то, что водитель была в маске. При этом пассажирка все же прокомпостировала билет и позже вышла на Мельничной", - рассказали местные журналисты.

В Николаеве мужчина набросился на женщину-водителя троллейбуса с кулаками и избил (фото: svidok.info)

Ранее сообщалось, что недавно в Житомире в троллейбусе распылили газ в лицо военному, который заступился за пенсионерку.

Также мы писали о том, что перед этим в Киеве пассажиры троллейбуса устроили драку с поножовщиной.

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