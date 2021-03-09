В Николаеве мужчина забежал в троллейбус и избил женщину-водителя: ее забрала "скорая"

Инцидент произошел утром в микрорайоне Северный. Женщина получила многочисленные удары кулаками по голове и руке. Пострадавшую госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму.

На месте происшествия работали правоохранители.

Отмечается, что очевидцы успели сфотографировать автомобиль и мужчину. Сейчас его разыскивают.

Также стало известно, что незадолго до нападения у водителя произошел конфликт с одной из пассажирок. Так, на одной из остановок зашла женщина и подошла к водителю оплатить проезд, протянув сильно поврежденную купюру номиналом 5 гривен. Когда же водитель отказалась ее принимать и попросила поискать другие деньги, пассажирка передала ей 50-ку.

"Водитель передала сдачу и билет, на что женщина возмутилась, ударила по кисти водителя и деньги разлетелись. Она начала кричать: "Тебя уволят, ты без маски", несмотря на то, что водитель была в маске. При этом пассажирка все же прокомпостировала билет и позже вышла на Мельничной", - рассказали местные журналисты.

В Николаеве мужчина набросился на женщину-водителя троллейбуса с кулаками и избил (фото: svidok.info)