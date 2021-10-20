В Николаеве контролера избил пассажир с железным прутом в руке: подробности ЧП

Все произошло 19 октября в 10.40 на остановке троллейбуса 6-ая Слободская. Жертва нападения - контролер Борис Шут рассказал, как все было.

По его словам, пассажир был он в военной форме, высокий, и в руках держал завернутый в газету прут. На остановке "Автовокзал" он начал кричать: "Откройте дверь".

"Я проверял заднюю часть троллейбуса, моя коллега была в передней части. Ему открыли не сразу, какая-то заминка была. Он вышел, мы тоже. Я спросил у коллеги: "Что случилось? ". Говорю ей: "Он с прутом, пусть идет себе". А он, может, услышал это и ударил меня три раза в лицо, в ухо - еще кровь осталась", - рассказал Борис Шут.

Что вызвало такую агрессию у пассажира - непонятно.

После инцидента мужчину госпитализировали в больницу. По его словам, сейчас чувствует себя нормально, планирует завтра вернуться на работу.

"Меня забрали, сделали все анализы, рентген головы. Небольшое сотрясение мозга есть. Но я чувствую себя нормально, завтра уже на работу пойду. Я на этого человека не обижаюсь. Хотя у этого человека мы ничего не проверяли. Я не буду писать заявление в полицию, а то не верится, что его найдут ", - рассказал Борис Шут.