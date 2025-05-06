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Ніколь Кідман кардинально змінила образ на Met Gala 2025: її зачіска шокувала всіх

Вівторок 06 травня 2025 14:01
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Ніколь Кідман кардинально змінила образ на Met Gala 2025: її зачіска шокувала всіх Ніколь Кідман (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

57-річна американська акторка Ніколь Кідман знову довела, що не боїться сміливих експериментів. На червоній доріжці балу Met Gala, який пройшов 5 травня в Інституті костюма Метрополітен-музею у Нью-Йорку, акторка з’явилася з ультракороткою стрижкою - і затьмарила багатьох.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Ніколь Кідман офіційно попрощалася зі своїм фірмовим довгим волоссям і з’явилася на Met Gala 2025 у новому, напрочуд сміливому образі - з ультракороткою стрижкою в стилі піксі.

Волосся, зачесане назад, додало її вигляду характеру й зухвалості, довівши: зміна зачіски може бути не менш вражаючою за вбрання від кутюр.Ніколь Кідман кардинально змінила образ на Met Gala 2025: її зачіска шокувала всіхНіколь Кідман (фото: Getty Images)

Залишаючи позаду класичний голлівудський стиль, акторка дефілювала сходами музею Метрополітен у розкішній чорній сукні Balenciaga, створеній спеціально для неї.

Лаконічний, архітектурно вивірений силует сукні чудово підкреслив нову зачіску, яка однозначно стала зіркою вечора.

Глибокий бічний проділ - один з головних hair-трендів 2025 року - виглядав на Кідман по-справжньому стильно та сучасно.Ніколь Кідман кардинально змінила образ на Met Gala 2025: її зачіска шокувала всіхНіколь Кідман (фото: Getty Images)

Для шанувальників акторки така трансформація стала несподіванкою. Ще за кілька днів до балу її бачили на концерті Charli XCX у Брукліні - тоді вона веселилася з довгим хвостом, тож різкий перехід до короткої стрижки справив ефект справжньої wow-з’яви.

На бал, присвячений темі "чорного дендизму" та внеску індивідуального крою в моду, Кідман обрала сукню, а не костюм, і зробила ставку на стриманий, але потужний образ. Ніколь Кідман кардинально змінила образ на Met Gala 2025: її зачіска шокувала всіхНіколь Кідман (фото: Getty Images)

І цим лише підкреслила: справжній стиль - це не просто вбрання, а готовність змінюватися та дивувати.

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