Вы никого не толкали, Юль? Мендель снова попала в неприятную ситуацию (фото)

Пресс-секретарь Юлия Мендель, которая недавно подверглась критике за свое поведение с журналистом программы "Схемы", снова попала в неприятную ситуацию.

Во время срочного брифинга, который провел президент Владимир Зеленский из-за подписания формулы Штайнмайера, журналисты также захотели узнать, какие последствия будут после скандала с поведением Юлии Мендель.

Владимир Зеленский решил подшутить над своим пресс-секретарем и спросил ее при журналистах: "Что-то скажете? Вы никого не толкали, Юль?"

Однако Юлия Мендель не стала извиняться, хотя на этом настаивал Национальный союз журналистов Украины. Они призвали Офис президента и пресс-секретаря пересмотреть свое отношение к журналистам.

Брифинг Президента Валадимира Зеленского 1.10.2019 (Видео: YouTube/skrypin.ua)

Кроме того, вокруг Юлии Мендель начинает разгораться еще один скандал. Блогер Андрей Дзиндзя опубликовал фотографию, на которой изображена пресс-секретарь президента Украины. На ней у Юлии Мендель – ленточка с логотипом российского пропагандистского канала RT Russia Today через плечо, а в руках – бокал с вином.

Фото: facebook.com/dzindzia

"Позвоните Баканову (глава СБУ) – в команде Зеленского пророссийский пропагандист", - так блогер подписал фотографию. В комментариях он указал, что фото было датировано 28 октября 2016 года. Снимок вызвал большой ажиотаж в социальной сети, и Юлия Мендель снова была подвергнута жесткой критике.

Скриншот комментариев