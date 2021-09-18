Никогда так не удаляйте серную пробку из уха: самые опасные методы

Для начала давайте разберемся, что такое ушная сера

Ватные палочки использовать, безусловно, можно. Но только для внешней части ушной раковины, внутрь ими лезть нельзя!

Категорически запрещено чистить уши от серы разными металлическими предметами - крошечными ложечками, головками английских булавой и так далее. Это чревато как повреждением барабанной перепонки, так и занесением инфекции в вероятные царапины.

"В худшем случае ватная палочка может на самом деле зондировать слишком глубоко и повредить барабанную перепонку, что может быть серьезной проблемой", - говорят врачи.

Кроме того ватной палочкой ушную серу можно затолкать еще глубже, что может стать причиной образования пробки.

Как же все-таки нужно чистить уши

Врачи советуют взять несколько капель детского минерального масла и закапать его в ухо. Оно размягчит серу и сера выйдет самостоятельно. Подойдет и оливковое масло.

Можно использовать обычные ушные капли, которые также смягчат серу, и она вытечет сама по себе.

Также можно смешать перекись с водой в соотношении 50/50 и закапать это в ухо.