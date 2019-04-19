Никогда не прощу: MARUV сделала откровенное признание о муже

Певица MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, рассказала о том, как она познакомилась со своим мужем. Об этом она сообщила в интервью для передачи "Зірковий шлях".

MARUV познакомилась с мужем Александром Корсуном в стриптиз-клубе. Она не выступала там на пилоне, а развлекала посетителей своими песнями. Так как певица там выступала неоднократно, она сдружилась с кальянщиком этого клуба, который предложил ее познакомить со своим другим Александром. Кальянщик считал, что ей нужен бойфренд и пытался ее с кем-нибудь свести.

MARUV познакомилась с мужем в стриптиз-клубе (facebook.com/MaruvOfficial)

MARUV призналась, что встречались они недолго и почти сразу начали вместе жить, а потом тихо расписались, но свадьбу не сыграли до сих пор. Певица признается, что это вопрос времени.

"Я ему сказала, что никогда не прощу, если он не устроит мне свадьбу. Поэтому на какую-то крутую годовщину мы сделаем свадьбу. Поприглашаем гостей, артистов всяких. Короче, сделаем фееричную свадьбу. Я пока не знаю, какое это будет платье, в ретро-стиле, но белое, наверное", - отметила артистка.

В 2017 она вместе с мужем переехала в столицу и как призналась MARUV, в первое время у них денег хватало только на аренду квартиры. В качестве развлечений они просто гуляли по улицам, так как не было денег даже на такси. Но именно в Киеве она и стала MARUV.

Также MARUV призналась, что для поддержания формы она не ест мясо, рыбу и морепродукты. В ее рационе есть только овощи, фрукты и сыр. На такую же веганскую диету она посадила и своего мужа.

MARUV откровенно рассказала о муже (YouTube/канал Украина)

Напомним, ранее мы писали о том, что MARUV поехала в Россию и выступила там на коленях перед публикой.

А также рассказывали о том, что MARUV сделала громкое заявление о Евровидении.