Никогда не ешьте эти фрукты и ягоды с косточками, чтобы не получить тяжелое отравление

Врачи предостерегают, что некоторые фрукты и ягоды нельзя есть с косточками. Конечно же в случае некоторых из них проглотить косточку будет проблематично, но иногда можно съесть все не оставляя огрызка. Однако делать это с некоторыми продуктами противопоказано.
Об этом пишет Ogorod.
В список запрещенных эксперты относят косточки абрикос, слив, вишни, черешни, персика.
Разгрызть их конечно сложно, но иногда любители разбивают косточки и лакомятся тем, что под твердой оболочкой.
Дело в том, что в косточках этих ягод содержится достаточное количество амигдалина. Это именно то вещество, которое вы ощущаете горьким ("миндальным"), если решите съесть сердцевину такой косточки.
Под действием желудочного сока амигдалин высвобождает в организме ядовитые цианиды (соли синильной кислоты).
От одной съеденной косточки плохо вам не станет, но большое количество может привести к тяжелому отравлению даже взрослого человека с нарушением функций нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
Самые опасные - абрикосовые косточки. Чтобы ими отравиться достаточно 50-100 г.
Врачи говорят, что в винах и настойках на этих ягодах с косточками опасное вещество остается, поэтому с ними нужно быть осторожнее.
Не следует поедать с косточками яблоки, груши, айву.
Часто чтобы не выбрасывать огрызки, мы лакомимся яблоками-грушами прямо с косточками.
Но в них также есть амигдалин, хотя и в меньших дозах. Конечно, чтобы отравиться нужно съесть 20 крупных фруктов вместе с семечками за один присест. Вряд ли кто-то это осилит, но информация в любом случае лишней не будет.
Косточку авокадо тоже лучше просто выбросить. Она считается слаботоксичной, но вещества в ней могу вызвать аллергическую реакцию и привести к нарушению в работе желудочно-кишечного тракта
Ранее врачи рассказали также, почему гранат нужно обязательно есть с косточками.