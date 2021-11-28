Никогда не ешьте эти фрукты и ягоды с косточками, чтобы не получить тяжелое отравление

Ягоды и фрукты, которые нельзя есть с косточками

В список запрещенных эксперты относят косточки абрикос, слив, вишни, черешни, персика.

Разгрызть их конечно сложно, но иногда любители разбивают косточки и лакомятся тем, что под твердой оболочкой.

Дело в том, что в косточках этих ягод содержится достаточное количество амигдалина. Это именно то вещество, которое вы ощущаете горьким ("миндальным"), если решите съесть сердцевину такой косточки.

Под действием желудочного сока амигдалин высвобождает в организме ядовитые цианиды (соли синильной кислоты).

От одной съеденной косточки плохо вам не станет, но большое количество может привести к тяжелому отравлению даже взрослого человека с нарушением функций нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Самые опасные - абрикосовые косточки. Чтобы ими отравиться достаточно 50-100 г.

Врачи говорят, что в винах и настойках на этих ягодах с косточками опасное вещество остается, поэтому с ними нужно быть осторожнее.

Не следует поедать с косточками яблоки, груши, айву.

Часто чтобы не выбрасывать огрызки, мы лакомимся яблоками-грушами прямо с косточками.

Но в них также есть амигдалин, хотя и в меньших дозах. Конечно, чтобы отравиться нужно съесть 20 крупных фруктов вместе с семечками за один присест. Вряд ли кто-то это осилит, но информация в любом случае лишней не будет.

Косточку авокадо тоже лучше просто выбросить. Она считается слаботоксичной, но вещества в ней могу вызвать аллергическую реакцию и привести к нарушению в работе желудочно-кишечного тракта

А вот эти фрукты и ягоды можно смело есть с косточками, ведь они очень полезны: