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Никакой самодеятельности и беготни в поликлинику: в МОЗ рассказали, как действовать при симптомах COVID-19

Автор: Анна Шиканова

Медики рассказали, как себя вести при первых симптомах коронавируса

В Министерстве охраны здоровья рассказали жителям страны, как нужно себя вести при первых симптомах коронавируса. Они отметили, что есть четкий алгоритм действий и не нужно проявлять самодеятельность, бежать в поликлинику и сидеть в очередях.

"В Украине есть четкий алгоритм действий в случае появления симптомов COVID-19. Самым первым делом нужно позвонить своему семейному врачу. Главное: никакой стандарт не предполагает, что больной должен самостоятельно ехать в поликлинику и стоять там в очереди", - говорится в сообщении Минздрава.

Специалисты разработали простую инфографику, в которой описан весь алгоритм действий пациента с подозрением на коронавирус.

1. При появлении первых симптомов нужно позвонить своему семейному врачу. Стоит описать все симптомы и рассказать о самочувствии.

2. На основе детального рассказа пациента, семейный врач определяет, нужна ли ему госпитализация.

3. Если госпитализация не нужна, то пациент должен оставаться на самоизоляции.

4. Семейный врач самостоятельно вызывает мобильную бригаду, которая приедет к пациенту домой и возьмет образцы для проведения тестов на коронавирус.

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5. При температуре выше 38 градусов или при появлении проблем с дыханием – нужно немедленно звонить на горячую линию 103.

Важно! Люди с симптомами COVID-19 должны оставаться дома и выполнять все рекомендации врача.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи напугали заявлением о COVID-19 накануне сезона гриппа.

А также рассказывали о том, что медики сообщили о том, что коронавирус в Украине начал менять симптомы.

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