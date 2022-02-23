"Никакого шоппинга в Милане и вечеринок в Сен-Тропе": глава дипломатии ЕС потроллил россиян

"Сегодня мы единогласно соглашаемся решительно реагировать на незаконные действия России против Украины. Пакет санкций ЕС ударит по 351 депутату Госдумы России, которые проголосовали за признание так называемых "ЛНР" и "ДНР"; 27 физических и юридических лицах, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", - написал он в Twitter.

Потом в соцсети Борреля возник и новый пост.

"Больше никакого шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене. "Это первый шаг. Мы объединены", - резюмировал он.

Скриншот (twitter.com/JosepBorrellF)

Интересно, что позже эта публикация была удалена, но скриншот в сети остался.

Какие санкции уже введены против России

Власти США вводят санкции в отношении крупнейших российских банков ВЭБ и Промсвязьбанка. Под ограничительные меры попадут также 42 их дочерних компаний.

В "черные списки" США попали российские чиновники и их дети:

глава ФСБ РФ Александр Бортников и его сын Денис Бортников;

экс-премьер РФ Михаил Фрадков и его сын Петр Фрадков;

заместитель главы АП РФ Сергей Кириенко и его сын Владимир Кириенко.

Правительство Австралии вводит экономические санкции в отношении России после ее решения признать "ЛДНР". В частности, меры коснутся отдельных граждан РФ.

Санкции Японии в отношении России предусматривают запрет на экспорт из "ЛДНР". Также они касаются суверенного долга РФ и запрета на выпуск новых российских облигаций.

Канада объявила о новых санкциях против России в ответ на признание Россией "ЛДНР" и ввод войск в ОРДЛО