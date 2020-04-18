Никак не связано: врачи развеяли миф об опасном симптоме COVID-19

Коронавирус 2020 на начальной стадии имеет такую же симптоматику, как другие острые респираторные заболевания. Однако боль в горле не имеет к COVID-19 никакого отношения. Об этом информирует издание "BGR".

Оказывается, боль в горле крайне редко проявляется при заболевании коронавирусом. А вот симптомами, на которые действительно стоит обратить внимание, являются лихорадка, кашель, одышка и усталость. Также порой зараженные могут отмечать потерю обоняния и вкуса. А у некоторых инфицированных зафиксированы проблемы с координацией и невнятная речь.

Исследователи из организации UC San Diego Health также обнаружили, что у большинства опрошенных пациентов с коронавирусом не наблюдалось ангины. А больные с COVID-19 в 4-5 раз чаще жаловались на боли в горле, чем больные с коронавирусом.

Для наглядного примера провели исследование. В нем приняли участие 1480 пациентов с гриппоподобными симптомами, у которых предполагалось наличие COVID-19. В конечном итоге только у 102 человек была обнаружена ангина.

Напомним, что испанские ученые из Совета ортопедов страны определили новый симптом коронавируса, который поможет выявить болезнь на раннем этапе, если на него вовремя обратить внимание.

Ранее мы писали о том, что ученые назвали факторы, которые вызывают тяжелые формы коронавируса.

А также сообщали о том, где в мире самая плохая ситуация с коронавирусом.