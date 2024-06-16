Нічого соромитися: 5 українських блогерок, які сміливо показали тіло після пологів

Даша Євтух

Блогерка Даша Євтух, яка нещодавно народила доньку Феміду, сміливо ділилася кадрами свого шраму після кесаревого розтину.

"Коли бачила своє тіло, то хотілось плакати, та іноді і плакала. При ходьбі ти відчуваєш, як трясеться внизу живота. Тоді ти думаєш, що воно таким і буде, але це не так, то просто все на емоціях. Всі відходять і повертаються до свого попереднього зовнішнього вигляду, просто потрібен час", - писала вона.

Даша Євтух (фото: instagram.com/dashaevtukh__official)

Саша Бо

Саша Бо, яка листопаді минулого року втретє стала мамою, показалася у спідньому на п'ятий день після пологів.

Олександра зазначила, що після пологів відновлюється так само, як і інші жінки. Однак блогерці пощастило з генетикою, тож її шкіра після народження третьої дитини залишилася в гарному стані.

Саша Бо (фото: instagram.com/sashaabo)

Таня Парфільєва

Блогерка та засновниця відомого бренду одягу Таня Парфільєва вперше стала мамою яка у серпні минулого року.

Через дев’ять місяців після пологів вона наважилася показати, який вигляд мало її тіло на п’ятий день після народження малюка.

Таня зазначила, що ніколи не страждала на РХП і гармонійно прийняла зміни у фігурі під час вагітності.

Таня Парфільєва (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Mamasita

7 червня українська королева тверку Марія Скорченко, вона ж блогерка Mamasita, вперше стала мамою.

Наступного дня вона також зазнімкувалася у спідньому і показала свій животик.

Mamasita (фото: instagram.com/m.a.m.a.s.i.t.a)

Вікторія Варлей

Учасниця проекту "Холостяк-12" Вікторія Варлей народила первістка шляхом кесаревого розтину та не приховувала, що набрала вагу під час вагітності.

Втім, актриса зуміла дуже швидко схуднути.

Вона показалася у топі з відкритим животиком, на якому ніби й було шраму від операції.

Вікторія Варлей (фото: nstagram.com/viktoriavarley)