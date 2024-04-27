Нічне жахіття алергіка: лікар назвала 10 речей у вашому домі, які провокують чхання

Відома теледоктор Сара Каят розповіла, які речі провокують напади чхання та алергії. Як виявилося, в оселі майже кожної людини є такі предмети.
Що викликає алергіяю та як вберегтися від неї, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: The Sun, сайт клініки "Оберіг".
За словами лікарки, чхання та інші прояви цієї проблеми провокують такі речі:
Не варто забувати про пилових кліщів. Вони ховаються у теплих та запилених місцях. Саме тому алергію можуть провокувати й такі предмети у вашому будинку: дитячі іграшки, подушки, килими, постільна білизна, подушки.
Як захистити себе від алергії на пил:
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