Нічне жахіття алергіка: лікар назвала 10 речей у вашому домі, які провокують чхання

Що провокує алергію

За словами лікарки, чхання та інші прояви цієї проблеми провокують такі речі:

живі квіти

старі книги

спеції та приправи

парфуми

ароматичні свічки

домашні тварини

освіжувачі повітря

кімнатні рослини

ароматичні палички

чистячі засоби.

Чому виникає алергія на пил (ілюстрація: freepik.com)

Як вберегтися від алергії

Не варто забувати про пилових кліщів. Вони ховаються у теплих та запилених місцях. Саме тому алергію можуть провокувати й такі предмети у вашому будинку: дитячі іграшки, подушки, килими, постільна білизна, подушки.

Як захистити себе від алергії на пил: