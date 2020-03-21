Ничего не перекрыто: в эпицентре коронавируса в Украине ждут пика эпидемии (видео)

Коронавирус в Украине диагностировали 21 марта уже у 41 человека, и лидером по числу заболевших на сегодня является Черновицкая область, где зафиксировано 25 таких случаев. Половина жителей Черновцов на карантине паникует из-за ситуации с COVID-19, а другие сохраняют спокойствие и пытаются жить обычной жизнью.

Местная журналистка Алла Спринчинат рассказала, что в город вернулось большое количество заробитчан, и сейчас в Черновцах люди ожидают через пару недель пик заболеваний. Об этом она сообщила Telegram-каналу PavlovskyNEWS.

Отметим, что городские власти призвали самоизолироваться 1,5 тысячи граждан, прибывших из стран, где эпидемия в разгаре. Также мэр Черновцов заявил об усилении карантинных мер в связи с новыми случаями инфицирования коронавирусом в области с 23 марта будет введен обязательный масочный режим. Чиновник обратился к президенту, премьер-министру и секретарю СНБО с просьбой о введении на территории области чрезвычайного положения.

Как отметила журналистка, не смотря на анонсированный 18 марта температурный скрининг и введение учета транспортных средств на въезде и выезде из города - на данный момент эти мероприятия не проводятся.

Спринчинат рассказала, что за городом на старом мосте установили только одно бетонное перекрытие на выезд, но его можно без проблем объехать.

"Поэтому в город можно спокойно заехать и выехать, ничего нигде не перекрыто", - подытожила она.

Рассказывая о ситуации с городе - эпицентре коронавируса в Украине - журналистка отметила активность местных властей по информированию жителей о ситуации с вирусом.

В Черновцах в магазинах и аптеках установили спецуказатели с призывом соблюдать дистанцию 1,5 метра, и люди это делают. Закрыты кинотеатры, рестораны, кофейни, ТРЦ, рынки и вокзалы, общественный транспорт не работает (курсирует только для медиков и правоохранителей), нет междугородной и межобластного сообщения.

Тем не менее, отметила Спринчинат, в Черновцах сохраняется нормальная и споойная обстановка.

"Людей в масках все больше и больше, но особой паники нет. Детям до 14 запретили выходить на улицу без родителей", - говорит она.

Видео: Карантин в Черновцах из-за коронавируса - что происходит в городе

Как сообщалось ранее, в Черновцах, где зафиксировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом, коммунальщики целый день обрабатывают улицы специальным раствором хлора из поливалок.