"Ніби акула відкусила дупу": жахливий жук залишив чоловіка без одної сідниці та ледве його не вбив

Колишній пожежний дивом залишився живим після укусу жука і провів три місяці в реанімації. Спочатку він думав, що підхопив застуду, а згодом медикам знадобилося зробити декілька операцій та видалити йому частину сідниць, аби врятувати життя.

Що за жук вкусив чоловіка та які наслідки це мало, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Mail.

55-річний Саймон Інгліш з Йоркширу став жертвою незвичного жука, який ледве не відправив його на той світ. Йому видалили частину сідниць і лікарі не впевнені, що колишній пожежний знову зможе ходити.

В кінці весни у Саймона з'явилися всі класичні симптоми застуди. Ні він, ні його дружина Кейт, яка працює у школі, не припускали, що хвороба може бути якоюсь незвичайною. Але з часом симптоми стали погіршуватися і чоловік страждав від сильної втоми, лихоманки та кашлю.

Коли він зрозумів, що щось зовсім не так, він сам поїхав до лікарні. Наступні два тижні Саймон пам'ятає розмито, бо втрачав свідомість.

"Вони дали мені багато морфіну, я багато галюцинував. А потім, коли я прийшов до тями через два тижні, лікар сказав, що у мене захворювання, яке називається некротичним фасциїтом", - розповів чоловік.

Некротичний фасциїт відомий як "м'ясоїдна хвороба", рідкісна та небезпечна для життя інфекцією, яка починається в рані. І вона швидко прогресує після того, як його спровокували різні типи бактерій, включаючи стрептокок групи A та стафілокок.

Саймон Інгліш ледь не помер через укус жука на рибалці (скриншот)

Інколи бактерії можуть становити загрозу для життя, якщо потрапляють у кров, м'язи або легені. Симптоми: невеликі червоні грудочки або шишки на шкірі, синці, що швидко поширюються, пітливість, озноб, лихоманка, нудота.

Якщо вчасно не почати лікування, розвивається органна недостатність і сепсис. Постраждалим надають негайну допомогу, призначають потужні антибіотики та видаляють мертві тканини. Рівень смертності дуже високий, кожен п'ятий пацієнт не виживає.

Містера Інгліша доставили екстренно на операцію, щоб усунути інфекцію на лівій сідниці, яка почалася з невеликого порізу і якого чоловік не помітив.

Спочатку йому провели чотири операції з видалення частини лівої сідниці, поки не витягли цього огидного жука. Однак після цього випробування продовжилися: йому провели дві операції з видалення відмерлої шкіри з сідниць та встановлення стоми. Під час однієї з операцій чоловік ледь не помер - у нього зупинилося серце, довелося реанімувати.

Згодом йому робили пересадку шкіри з правої ноги - з сідниці. Перша спроба трансплантації була невдалою, прижилася тільки друга спроба. А далі - у Саймона була два місяці лікування та реабілітації.

"Мені довелося ходити по лікарні з ходунками. Я пролежав в лікарні ще два місяці, щоб дати моїм ранам затягнутися", - розказав він.

Інфекція була настільки сильною, що довелося зробити екстрену колостомію, щоб дати рані затягнутися. І у Саймона додалася ще одна проблема - стома. Зараз він чекає додаткової операції, щоб прибрати й це.

Незадовго до своєї хвороби Саймон був на рибалці. Під час відпочинку в його штани пробрався жук-плавунець, який вп'явся у шкіру. Свої симптоми застуди після цього чоловік ніяк не пов'язав з укусом, бо просто його не відчув.

А тим часом його шкіра на сідницях вже забарвилася у фіолетовий колір і почала облазити, температура піднялася до 40 градусів.

"Насправді, коли думаєш про цього жука, стає доволі страшно - тепер я виглядаю так, ніби акула відкусила мені дупу", - зізнається Саймон.

Оскільки чоловікові видалили частину сідниці, то тепер він не може сидіти та ходити, як раніше, проте британець сподівається на повернення до нормального життя.

Жук-плавунець - це хижа комаха, що мешкає в прісних водоймах. Він відомий своєю агресивністю та мисливськими навичками. Жуки-плавунці мають потужні щелепи, які вони використовують для полювання на дрібних риб, комах та інших мешканців водойм. Укус жука може створити рану, через яку в організм можуть проникати різні бактерії, що спричиняють запалення.