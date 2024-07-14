Незважаючи на ризики: хвора на рак Кейт Міддлтон знову вийшла у світ на Вімблдонському турнірі (фото)

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Так, Кейт обрала ефектне і модне вбрання для значущої події. Сукня глибокого бузкового кольору підкреслила її тендітну фігуру.

Зачіска і фірмовий макіяж, що підкреслює природну красу Кейт, яка проходить хіміотерапію, залишилися незмінними.

До слова, Міддлтон з'явилася на публіці як патронеса Британського клубу лаун-тенісу, у супроводі своєї дочки Шарлотти.

Зустрівши їх, глядачі трибун захоплено аплодували. Багатодітна мама радісно посміхалася і вітала присутніх уболівальників.

На трибуні дружина принца Вільяма сиділа поруч зі своєю сестрою Піппою. Син королеви не був присутній з дружиною і дочкою, оскільки готувався до фіналу чемпіонату Європи з футболу, де зіграють збірні Англії та Іспанії.

Зазначимо, що принцеса Уельська рідко з'являлася в суспільстві з грудня 2023 року, за винятком 15 червня, коли вона була присутня на параді на честь дня народження короля Карла III.

У березні Міддлтон підтвердила свою боротьбу з онкологічним захворюванням.

Наприкінці червня іноземні ЗМІ повідомили, що дружина принца Вільяма таємно виїхала з Великобританії до США для лікування онкологічного захворювання.