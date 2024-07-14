Незважаючи на ризики: хвора на рак Кейт Міддлтон знову вийшла у світ на Вімблдонському турнірі (фото)

Кейт Міддлтон вдруге з'явилася на публіці після оголошення про свій діагноз. Принцеса Уельська була присутня на фіналі чоловічого одиночного турніру Вімблдону.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний Instagram-акаунт герцогів Уельських.
Так, Кейт обрала ефектне і модне вбрання для значущої події. Сукня глибокого бузкового кольору підкреслила її тендітну фігуру.
Зачіска і фірмовий макіяж, що підкреслює природну красу Кейт, яка проходить хіміотерапію, залишилися незмінними.
До слова, Міддлтон з'явилася на публіці як патронеса Британського клубу лаун-тенісу, у супроводі своєї дочки Шарлотти.
Зустрівши їх, глядачі трибун захоплено аплодували. Багатодітна мама радісно посміхалася і вітала присутніх уболівальників.
На трибуні дружина принца Вільяма сиділа поруч зі своєю сестрою Піппою. Син королеви не був присутній з дружиною і дочкою, оскільки готувався до фіналу чемпіонату Європи з футболу, де зіграють збірні Англії та Іспанії.
Зазначимо, що принцеса Уельська рідко з'являлася в суспільстві з грудня 2023 року, за винятком 15 червня, коли вона була присутня на параді на честь дня народження короля Карла III.
У березні Міддлтон підтвердила свою боротьбу з онкологічним захворюванням.
Наприкінці червня іноземні ЗМІ повідомили, що дружина принца Вільяма таємно виїхала з Великобританії до США для лікування онкологічного захворювання.
Раніше ми писали, що Кейт Міддлтон сумує через рішення Вільяма щодо майбутнього їхньої сім’.
Також ми розповідали, як королівські інсайдери висловилися про принцесу Уельську.