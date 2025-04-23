Незламна Руся шокувала зізнанням про свою найважчу боротьбу після поранення

"Не можу сказати, що соромлюсь цього, але так - були проблеми з алкоголем", - сказала Руслана.

Вона зазначила, що раніше ніколи про це не говорила публічно.

"Мені здавалося, що я все контролюю, а в один вечір я зрозуміла, що не контролюю. Коли настає вечір - ти випиваєш. Я побачила кілька прикладів військових, які повністю пішли в алкоголь - з головою. І тоді я зрозуміла, що такого життя не хочу", - розповіла ветеранка.

"Я думала: може, байдуже на все це, у принципі, я можу загинути в будь-який момент в Україні, мене можуть убити. Але, можливо, я вперше маю поставити фокус на себе", - додала вона.

Руслана підкреслила, що її нормальний психологічний стан повернувся лише через чотири місяці.

"Ніхто не допоможе. Ніхто не зможе забрати алкоголь. Ніхто не може вплинути чи зробити щось інакше, щоб змінилася людина. Скільки б підтримки вона не отримувала - якщо вона сама не зробить вибір, що хоче бачити у своєму подальшому житті, - їй ніхто не допоможе", - резюмувала вона.

Руслана Данілкіна і Раміна Есхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)

Також у розмові з Раміною Данілкіна пригадала, як саме отримала поранення, через яке їй ампутували ногу.

"Одразу з першого снаряду попало - машину повністю пробило уламками. Один уламок мені чітко пробив коліно, у мене була ціла гомілка - він просто пролетів наскрізь. Я почала одразу відчувати біль. Я не пропустила жодної сльози, адже я розуміла: життя не буде колишнім, на цьому все, немає сенсу плакати. Я допомагала себе рятувати, усвідомлюючи, що я не хочу продовжувати життя, але через мене всі хлопці були б там довше, а туди починало прилітати", - розповіла вона.

Руслана Данілкіна (фото: instagram.com/rusya_danilkina

При цьому Руся зізнається, що "дуже любить свій момент поранення", бо "люди сильно дивуються: як це - найгірший час у твоєму житті, це ж так страшно, це так боляче".

"Але, коли ти у своєму житті зможеш пережити настільки сильний біль, ти потім думаєш: "жіночі дні - х*рня". Запах плоті дуже сильний - цей запах стояв подальший тиждень", - сказала вона.