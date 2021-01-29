Незаметный коронавирус: врачи назвали отличительные признаки у переболевших

Коронавирус может прятаться под симптомами обычной простуды или ОРВИ и, если не было специфических признаков, а сама болезнь была в легкой форме – отличить этот вирус от других заболеваний очень сложно.

Украинские медики говорят, что в обществе уже начал появляться коллективный иммунитет к COVID-19, так как почти 50% жителей страны уже переболели. И более половины – без симптомов или в очень легкой форме. Однако есть признаки, которые указывают на то, что человек уже перенес заболевание и мог этого даже не заметить. Об этом сообщает ТСН.

"Переболеть коронавирусом незаметно конечно можно. И таких случаев много. Особенно это было заметно летом 2020 года. Приходит пациент на плановое обследование, к примеру, куда-то ему надо поехать или устроиться на работу, и для этого требуют отрицательный тест на коронавирус. Обследуется, а тест приходит положительный. Абсолютно здоровый на вид человек идет на самоизоляцию, хотя никаких симптомов COVID-19 у него не наблюдается. Вот так на вирус реагирует его иммунитет. Кстати, и дети часто переносят коронавирус бессимптомно", - рассказала семейный врач Дарницкого района столицы Елена Л.

Как утверждает врач-физиопульмонолог Киевской городской клинической больницы №5 Анна Аникеева, у пациентов может быть один симптом или вообще ни одного и во многом это зависит от дозы вируса, которую вдохнул человек, от его возраста и наличия сопутствующих заболеваний.

"Всегда симптом какой-то есть. Бессимптомная форма COVID-19 встречается очень редко, ее почти нет. Если вы уверены, что у вас была какая-то симптоматика, то проще сделать тест на иммуноглобулины. Если результат положительный — это означает, что вы переболели, нет антител — скорее, всего, вы не переболели", - считает главврач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

Врачи отмечают, что даже наличие симптомов не всегда указывает на то, что у человека коронавирус, так как они часто похожи на обычную простуду или ОРВИ.

Общая слабость

Головная боль

Боль в мышцах и суставах

Потеря обоняния и вкуса

Температура

Высокое давление

Удушье

Также встречаются:

Тошнота

Рвота

Диарея

Конъюнктивит

Боль в глазах

Учащенный пульс

Боль в горле

"Легкое протекание коронавируса — это невысокая температура, или температура, которая исчезает на 2-3 день без каких-либо препаратов. Легкое протекание выглядит, как ОРВИ. Однозначно, может исчезнуть обоняние, как при тяжелом, так и при легком течении. Здесь главный вопрос: температура, слабость и сатурация. Если вы на пульсоксиметр видите, что сатурация не падает ниже 94, то соответственно мы тоже говорим о легком течении COVID-19. Если мы наоборот видим падение сатурации, высокую температуру, присоединение бактериальной инфекции, сильную одышку, потливость и слабость, так, что человек не может встать, то мы говорим о тяжелом течении COVID-19. А легкое течение бывает преимущественно в молодых: был незначительный насморк один день, температура, дальше без каких-либо препаратов это все прошло", - добавляет Жиравецкий.

Он добавил, что боль в горле встречается не так часто, как при ОРВИ и гриппе.

"Касательно боли в горле, учитывая тех пациентов, которых я встречал, то если боль сильная и продолжается несколько дней, то она часто переходит в более тяжелую форму COVID-19 и часто осложняется бактериальными инфекциями. Хотя не всегда. Все очень индивидуально. В группе риска — аллергики, астматики, люди с сахарным диабетом, с избытком веса и серьезными аутоиммунными заболеваниями. У них COVID-19 может протекать тяжелее", - отметил специалист.

Медики отмечают, что для подтверждения того, что в организме уже начали вырабатываться антитела к COVID-19, можно сдать ИФА-тест. Однако он информативен до трех месяцев после перенесенного заболевания.

Кроме того, у большинства пациентов после коронавируса проявляется так называемый "постковидный синдром" – постоянное ощущение слабости и подавленности, которые не проходят довольно долго.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Бразилии обнаружили двойное заражение сразу двумя штаммами коронавируса.

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