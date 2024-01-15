Нейрохірург відповів, чи правда стрес є основною причиною інсульту

Чи правда, що стрес є причиною інсульту номер один

Стрес дійсно є одним з ризиків інсульту, але не основним. Чинниками інсульту можуть бути:

гіпертонічна хвороба

шкідливі звички

стрес.

Яким чином стрес може спровокувати інсульт

"Стрес - це підйом артеріального тиску. Коли це відбувається, людина може потрапити в лікарню з діагнозом ішемічний або геморагічний інсульт", - каже лікар.

Дуже часто це якесь нервове потрясіння, психосоматичне перенапруження.

"Я хочу сказати, що інсульт - це сукупність факторів, тому сказати, що тільки стрес впливає на підвищення ризику виникнення інсультів - ні", зауважив нейрохірург.

Також лікар додав, що у комбінації з іншими проблемами, з супутніми захворюваннями - так, стрес є причиною.

"Сказати, що це дійсно проблема, яка може бути пов’язана виключно зі стресом, от, наприклад, я маю стрес на роботі щодня й у мене буде інсульт - ні, це не так", - сказав лікар.

"Це міф, якщо, звісно, ти не маєш кардіальної патології, якщо ти не маєш гіпертонічної хвороби, але маєш кожен день стрес на роботі, мабуть, що інсульту в тебе не буде", - підсумував Марк.