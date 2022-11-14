"Неймовірно боляче": в пекельних боях за Україну загинув Андрій Шіян "Гора"

"Неймовірно боляче… Боєць батальйону "Свобода", наш побратим та друг, Андрій Шиян "Гора" загинув у пекельній битві, яка зараз йде на Бахмутському напрямку. Вічна Слава Герою! Ти вже у Вальгалі, брате...", - написав побратим.

Андрій Шіян (праворуч) - фото (facebook.com/sder.ss)

Що відомо про Андрія Шияна

Дружина героя - Ксенія Шіян з болем повідомила, що її чоловік загинув під час виконання бойового завдання на одному із найскладніших напрямків. Йдеться про Бахмут на Донбасі, там зараз точаться важкі бої.

"Мій чоловік, Шіян Андрій, загинув у ніч із суботи на неділю під час виконання бойового завдання на одному з найгарячіших напрямків. Я вас благаю, будь ласка, пам'ятайте, якою ціною дається кожна перемога", - написала Ксенія.

Ксенія та Андрій Шиян були одружені з травня 2022 року (фото: facebook.com/KseniiaChernychenko)

Дружина героя України поділилася теплими спогадами про свого загиблого коханого.

"З найпершої зустрічі ти став моєю людиною, а трохи пізніше хлопцем, найкращим другом, нареченим, чоловіком. Ми почали жити разом, коли зі знайомства не минуло й двох тижнів, одружилися через три з половиною місяці. У нас все було швидко та яскраво. З першої зустрічі ти казав, що як тільки буде війна, ти одразу візьмеш знову зброю в руки і підеш захищати країну. І буду пишатися до свого останнього подиху", - написала вона.

Пара одружилася 6 травня 2022 року (facebook.com/KseniiaChernychenko)

"Ти був моєю любов'ю, моєю долею, моєю людиною, моїм двометровим дивом і моєю улюбленою правою булочкою. І завжди ним будеш. Дякую за ці майже десять загальних місяців, коханий. Вірю, що ми всі надолужимо в наступних життях. Тільки знайди мене там дуже прошу", - додала Ксенія.