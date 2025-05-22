Неймовірна! Ольга Сумська показала себе в молодості: рідкісні фото з 90-х

Народна артистка України Ольга Сумська вирішила поностальгувати та зачарувала мережу рідкісними архівними фото з молодості.
Від 90-х та легендарної Роксолани до сьогодні - РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зірки пропонує порівняти, як змінилася Ольга Сумська.
Свої рідкісні кадри з молодості акторка опублікувала в Stories.
На одному з них вона постає в юності в модній куртці, прихилившись до каменя.
В період 90-х їй було від 24 до 33 років. На другому фото вона позує вже більш дорослою в чорному жакеті та з розпущеним білявим волоссям, захоплюючи глибоким поглядом.
На іншому кадрі Ольга вражає образом Роксолани. Свою культову роль, яка принесла визнання та популярність, вона зіграла у 29 років. Серіал вийшов на екрани в 1996-му та отримав 3 сезони.
Відома українська акторка та телеведуча, народна артистка України у свої 58 років продовжує грати в театрі, зніматися в кіно та серіалах. Вона активно гастролює містами, радуючи публіку виставами, а також займається волонтерством.
Разом з чоловіком Віталієм Борисюком Ольга нещодавно відзначила 29-ту річницю шлюбу. Пара пригадала своє перше та друге весілля, розчуливши мережу зворушливими кадрами.
Вони також виховують спільну доньку Ганну. Старша дочка акторки Антоніна тим часом живе в Росії.
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