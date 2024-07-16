"Неймовірна драма за 40 секунд": Анатоліч висміяв Повалій, яка зрадила Україну (відео)

Що написав Анатоліч

Знаменитість оприлюднив у своєму блозі ролик, де Повалій пригадала один випадок під Верховною Радою під час свого життя ще в Україні. Так, коли вона почула слова "Слава Україні", то вирішила промовчати і знайти чорний хід, аби швидко змінити місце свого перебування.

На запитання ведучої про те, що було б, якби виконавиця після цього поверталася тією ж дорогою, Таїсія заявила, що тоді вже "депутатів кидали до сміттєвих баків".

Своєю чергою Анатоліч запропонував українцям відповісти на кілька запитань "тесту":

"Чи хотіли тебе закинути в сміттєвий бак?

Чи треба мовчати, коли чуєш "Слава України"?

Чи знаєш ти таємний хід під Верховною Радою?

Чи є в тебе дует з неприємним чєловєчком на ім'я Коля (не Тищенко)?

Чи знаєш ти, які на смак яєчки Януковича?

Чи ти стара нікому не потрібна колишня народна артистка України, яку таскають по рос**ськім каналам, щоб показати "другіх укрАінцев"?".

"Якщо хоча б один пункт у вас "Так", то треба задуматись над своїм життям", - також зауважив він.

Відео зі співачкою Анатоліч підписав словами: "Неймовірна драма за 40 секунд".

В іншому пості ведучий висміяв виконавицю через її зізнання у прихильності до Януковича. У тому ж інтерв’ю вона вирішила заявити, що "український стрижень йде родом з Донбасу".

Реакція мережі

У коментарях юзери підкреслили, що Повалій - з тих українців, які вже давно забули про свою національність: