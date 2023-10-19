Про неї писала Роулінг: терористи ХАМАС вбили 12-річну фанатку "Гаррі Поттера" (фото)

Що відомо про 12-річну дівчинку

Дитину з аутизмом викрали терористи ХАМАС. Дівчинка була вдома разом із бабусею, коли бойовики, яким вдалося прорватися до Ізраїлю, викрали їх двох та відвезли до сектору Газа.

На офіційній сторінці Ізраїлю у Twitter писали, що дівчинка була доброю та дуже розумною. У дописі з фото дитини також згадувалося і те, що дитина була великою фанаткою Гаррі Поттера.

Що про дівчинку писала Джоан Роулінг

Письменниця, яка подарувала світу історію про хлопчика-чарівника, не змогла проігнорувати допис про дівчинку. Вона засудила викрадення дітей. Роулінг писала, що сподівається, що всі заручники ХАМАС зможуть повернутися додому.

"Викрадення дітей - це огидно і абсолютно невиправдано. Зі зрозумілих причин ця картина мене зачепила. Нехай Нойя і всі заручники, захоплені ХАМАСом, будуть незабаром повернені до своїх родин", - заявила декілька днів тому письменниця.

Терористи викрали дитину (скриншот)

12-річну дівчинку знайшли мертвою

Сьогодні ж в Ізраїлі повідомили, що у секторі Газа знайшли труп дитини. Також було виявлено тіло бабусі дівчинки.

"Ми з сумом повідомляємо, що тіла Нойї та її бабусі Кармели були виявлені вчора. Дякую всім, хто поділився її історією та допоміг нам повернути її додому. Наші серця розбиті", - зазначено у повідомленні.