Про неї писала Роулінг: терористи ХАМАС вбили 12-річну фанатку "Гаррі Поттера" (фото)

У секторі Газа вбили 12-річну Ною Ден та її 80-річну бабусю, яких раніше викрали терористи ХАМАС. Дівчинка була великою фанаткою "Гаррі Поттера", а письменниця Джоан Роулінг публікувала її фото у своїх соцмережах.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про загиблу дитину.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: офіційний обліковий запис Ізраїлю в Twitter (X), Mirror, Twitter Роулінг.
Дитину з аутизмом викрали терористи ХАМАС. Дівчинка була вдома разом із бабусею, коли бойовики, яким вдалося прорватися до Ізраїлю, викрали їх двох та відвезли до сектору Газа.
На офіційній сторінці Ізраїлю у Twitter писали, що дівчинка була доброю та дуже розумною. У дописі з фото дитини також згадувалося і те, що дитина була великою фанаткою Гаррі Поттера.
Письменниця, яка подарувала світу історію про хлопчика-чарівника, не змогла проігнорувати допис про дівчинку. Вона засудила викрадення дітей. Роулінг писала, що сподівається, що всі заручники ХАМАС зможуть повернутися додому.
"Викрадення дітей - це огидно і абсолютно невиправдано. Зі зрозумілих причин ця картина мене зачепила. Нехай Нойя і всі заручники, захоплені ХАМАСом, будуть незабаром повернені до своїх родин", - заявила декілька днів тому письменниця.
Сьогодні ж в Ізраїлі повідомили, що у секторі Газа знайшли труп дитини. Також було виявлено тіло бабусі дівчинки.
"Ми з сумом повідомляємо, що тіла Нойї та її бабусі Кармели були виявлені вчора. Дякую всім, хто поділився її історією та допоміг нам повернути її додому. Наші серця розбиті", - зазначено у повідомленні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у бою з терористами ХАМАС загинув член родини Голди Меїр.
Також ми розповідали, що жінка дала відсіч ХАМАС, але їй довелося вибрати між життями дітей та чоловіка.