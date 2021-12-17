Эти невзначай брошенные фразы дадут понять, что мужчина вас разлюбил

Как пишет ресурс Mamodet, отношения разрушаются, когда исчезает доверие. Поэтому крайне важно говорить о возникающих проблемах и вовремя их решать.

Фразы, которые могут выдать, что мужчина больше не испытывает к вам прежних чувств:

"Я сегодня задержусь"

Если такое бывает изредка - это норма, но когда такие отговорки становятся частью ваших отношений - насторожитесь. Это может означать, что проводить время "где-то там" мужчине интересней, чем с вами. При этом наличие любовницы - не обязательно. Возможно, ваш партнер предпочитает общество друзей, а не ваше.

"Нам надо взять паузу"

Мужчина засомневался в своем выборе. И теперь ему нужно время, чтобы понять, скучает он по вам или нет. Или же он чувствует напряг в отношениях, и ему нужно время, чтобы разрядиться.

"Посмотри на Свету (Олю, Наташу)"

Мужчина, который любит, ни за что не будет сравнивать вас с кем-то. Такими фразами он намекает, что его вы не устраиваете такой, какая вы есть, и он подсознательно ищет кого-то получше.

"Я сам решу, что мне делать"

Это может значит, что его не интересует ваше мнение в том или ином вопросе. И при принятии решения он перестал учитывать вас.

"Мне неинтересно, что ты думаешь"

Открытое заявление о том, что он больше не считается с твоим мнением. Возможно, он перестал вас уважать, как личность, партнера, человека.