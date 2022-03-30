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Невролог сообщил, как побороть стресс и рассказал про неработающие "успокоительные"

Фото: Как бороться со стрессом (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

После вторжения России в Украину миллионы наших граждан ощутили небывалый стресс. Естественно, что тревога это вполне объяснимая реакция на стресс.

Как побороть в себе это чувство и по возможности справиться с ним рассказал невролог, психиатр высшей категории Евгений Скрыпник.

"То есть организм нам действует возможность активизироваться, мобилизоваться, у нас улучшается концентрация внимания, память, склонность критически мыслить, хотя и несколько узко, то есть все процессы направлены на выживание! Все реакции направлены на выживание в новых условиях существования!" - объяснил врач.

Медик снова напомнил, что во время войны даже у людей, ранее страдавших паническими атаками, тревожностью, психосоматическими расстройствами состояние улучшается - организм мобилизуется.

Как правило, последствия для нервной системы, психики будут через 3-6 месяцев после стресса. То есть принимать для профилактики, при стрессе, начальной тревоге – успокоительные не нужно.

Что делать при стрессе

  • Продолжать максимально (если возможно) заниматься теми делами, которые делали до войны.
  • Занятия физкультурой, спортом, то есть старайтесь быть максимально физически активными.
  • Разговаривайте об этом с близкими и родными.
  • Отвлекитесь от новостей, хотя бы на несколько часов.
  • Старайтесь, когда это можно гулять на улице.
  • Пить достаточное количество воды.
  • Помогать другим, быть полезным в трудное для страны время.
  • Постараться максимально восстановить режим сна, по возможности.

Что делать, если состояние не улучшается

В этом случае нужно помогать медикаментозно своему организму.
Валериана, глицисед, персен, седафитон, бифрен, максибрен , нообут, анантаваты, все успокаивающие на "травах", мебикар, адаптол, стрезам, карвелис, новопасит - неэффективны, не тратьте деньги!

При первой возможности обратитесь к специалисту.

Читайте также, как избежать психологической и информационной усталости во время войны.

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