Невролог назвала важку хворобу, яка вважається спадковою
Інсульт - друга за поширеністю причина смертності у світі. Як виявилось, така хвороба може бути спадковою, тому варто бути обережними.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чому важливо бути обережними, якщо хтось із батьків хворів на інсульт.
Чому інсульт спадковий
У деяких випадках люди, чиї батьки мали інсульт або інші серцево-судинні захворювання, також можуть перебувати у групі ризику.
Однак більшість інсультів пов’язані із зовнішніми факторами.
Невролог Катерина Карпінська розповіла, що для запобігання хвороби потрібно звернути увагу на свій спосіб життя:
- контроль артеріального тиску (норма 120/80)
- слідкування за рівнем цукру (норма до 6 ммоль/л) та жирів у крові
- здорове харчування (багато овочів та фруктів, білок, рослинні жири)
- помірні фізичні навантаження та спорт
- відмова від тютюну та мінімізація алкоголю
- здоровий сон (8 годин)
- профілактичні УЗД судин після 40 років
Головні прояви інсульту
Прояви інсульту залежать від ураженої частини мозку.
Як правило, під час інсульту виникають такі симптоми:
- людина не може посміхнутися, при цьому зазвичай опускається куточок губ
- постраждалий не може нормально говорити - вимова нерозбірлива та плутана
- людина не може підняти руки вгору або ж одна рука занадто слабка і не ворушиться
- виникає слабкість чи оніміння у правій або лівій частині тулуба та кінцівках
Зверніть увагу, що інколи інсульт може проявитися лише інтенсивним головним болем.
Ризик інсульту зростає зі збільшенням кількості та тяжкості факторів ризику. Серед них є ті, на які можна вплинути медикаментозним лікуванням, проконсультувавшись із лікарем.
Основні фактори ризику
Вік
Інсульт зустрічається у всіх вікових групах, проте ризик захворювання збільшується у віці від 55 до 85.
Стать
Чоловіки мають більший ризик інсульту в молодому та середньому віці, але більше жінок помирає від інсульту в старшому віці.
Сімейна історія хвороби
Члени сім’ї можуть мати генетичну схильність до факторів ризику інсульту: діабету, гіпертонії тощо.
Куріння
Куріння сигарет подвоює ризик ішемічного інсульту та збільшує вірогідність геморагічного інсульту в 4 рази.
Хвороби серця
Ішемічна хвороба серця, дефекти клапанів, фібриляція передсердь та збільшення однієї з камер серця можуть призвести до утворення тромбів, що можуть розірватися і закупорити судини в мозку.
Діабет
Викликає деструктивні зміни в судинах у всьому тілі, зокрема у мозку. Якщо рівень глюкози у крові високий під час інсульту, тоді пошкодження мозку, зазвичай, є більш серйозним, ніж коли глюкоза в крові в нормі.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка невролога Катерини Карпінської та сайт Центру громадського здоров'я.