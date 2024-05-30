Невролог назвала важку хворобу, яка вважається спадковою

Інсульт - друга за поширеністю причина смертності у світі. Як виявилось, така хвороба може бути спадковою, тому варто бути обережними.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чому важливо бути обережними, якщо хтось із батьків хворів на інсульт.

Чому інсульт спадковий

У деяких випадках люди, чиї батьки мали інсульт або інші серцево-судинні захворювання, також можуть перебувати у групі ризику.

Однак більшість інсультів пов’язані із зовнішніми факторами.

Невролог Катерина Карпінська розповіла, що для запобігання хвороби потрібно звернути увагу на свій спосіб життя:

контроль артеріального тиску (норма 120/80)

слідкування за рівнем цукру (норма до 6 ммоль/л) та жирів у крові

здорове харчування (багато овочів та фруктів, білок, рослинні жири)

помірні фізичні навантаження та спорт

відмова від тютюну та мінімізація алкоголю

здоровий сон (8 годин)

профілактичні УЗД судин після 40 років

Головні прояви інсульту

Прояви інсульту залежать від ураженої частини мозку.

Як правило, під час інсульту виникають такі симптоми:

людина не може посміхнутися, при цьому зазвичай опускається куточок губ

постраждалий не може нормально говорити - вимова нерозбірлива та плутана

людина не може підняти руки вгору або ж одна рука занадто слабка і не ворушиться

виникає слабкість чи оніміння у правій або лівій частині тулуба та кінцівках

Зверніть увагу, що інколи інсульт може проявитися лише інтенсивним головним болем.

Ризик інсульту зростає зі збільшенням кількості та тяжкості факторів ризику. Серед них є ті, на які можна вплинути медикаментозним лікуванням, проконсультувавшись із лікарем.

Основні фактори ризику

Вік

Інсульт зустрічається у всіх вікових групах, проте ризик захворювання збільшується у віці від 55 до 85.

Стать

Чоловіки мають більший ризик інсульту в молодому та середньому віці, але більше жінок помирає від інсульту в старшому віці.

Сімейна історія хвороби

Члени сім’ї можуть мати генетичну схильність до факторів ризику інсульту: діабету, гіпертонії тощо.

Куріння

Куріння сигарет подвоює ризик ішемічного інсульту та збільшує вірогідність геморагічного інсульту в 4 рази.

Хвороби серця

Ішемічна хвороба серця, дефекти клапанів, фібриляція передсердь та збільшення однієї з камер серця можуть призвести до утворення тромбів, що можуть розірватися і закупорити судини в мозку.

Діабет

Викликає деструктивні зміни в судинах у всьому тілі, зокрема у мозку. Якщо рівень глюкози у крові високий під час інсульту, тоді пошкодження мозку, зазвичай, є більш серйозним, ніж коли глюкоза в крові в нормі.