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Невролог назвала важку хворобу, яка вважається спадковою

Четвер 30 травня 2024 16:58
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Невролог назвала важку хворобу, яка вважається спадковою Чи може інсульт бути спадковим (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Інсульт - друга за поширеністю причина смертності у світі. Як виявилось, така хвороба може бути спадковою, тому варто бути обережними.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чому важливо бути обережними, якщо хтось із батьків хворів на інсульт.

Чому інсульт спадковий

У деяких випадках люди, чиї батьки мали інсульт або інші серцево-судинні захворювання, також можуть перебувати у групі ризику.

Однак більшість інсультів пов’язані із зовнішніми факторами.

Невролог Катерина Карпінська розповіла, що для запобігання хвороби потрібно звернути увагу на свій спосіб життя:

  • контроль артеріального тиску (норма 120/80)
  • слідкування за рівнем цукру (норма до 6 ммоль/л) та жирів у крові
  • здорове харчування (багато овочів та фруктів, білок, рослинні жири)
  • помірні фізичні навантаження та спорт
  • відмова від тютюну та мінімізація алкоголю
  • здоровий сон (8 годин)
  • профілактичні УЗД судин після 40 років

Головні прояви інсульту

Прояви інсульту залежать від ураженої частини мозку.

Як правило, під час інсульту виникають такі симптоми:

  • людина не може посміхнутися, при цьому зазвичай опускається куточок губ
  • постраждалий не може нормально говорити - вимова нерозбірлива та плутана
  • людина не може підняти руки вгору або ж одна рука занадто слабка і не ворушиться
  • виникає слабкість чи оніміння у правій або лівій частині тулуба та кінцівках

Зверніть увагу, що інколи інсульт може проявитися лише інтенсивним головним болем.

Ризик інсульту зростає зі збільшенням кількості та тяжкості факторів ризику. Серед них є ті, на які можна вплинути медикаментозним лікуванням, проконсультувавшись із лікарем.

Основні фактори ризику

Вік

Інсульт зустрічається у всіх вікових групах, проте ризик захворювання збільшується у віці від 55 до 85.

Стать

Чоловіки мають більший ризик інсульту в молодому та середньому віці, але більше жінок помирає від інсульту в старшому віці.

Сімейна історія хвороби

Члени сім’ї можуть мати генетичну схильність до факторів ризику інсульту: діабету, гіпертонії тощо.

Куріння

Куріння сигарет подвоює ризик ішемічного інсульту та збільшує вірогідність геморагічного інсульту в 4 рази.

Хвороби серця

Ішемічна хвороба серця, дефекти клапанів, фібриляція передсердь та збільшення однієї з камер серця можуть призвести до утворення тромбів, що можуть розірватися і закупорити судини в мозку.

Діабет

Викликає деструктивні зміни в судинах у всьому тілі, зокрема у мозку. Якщо рівень глюкози у крові високий під час інсульту, тоді пошкодження мозку, зазвичай, є більш серйозним, ніж коли глюкоза в крові в нормі.

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка невролога Катерини Карпінської та сайт Центру громадського здоров'я.

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