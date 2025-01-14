Невипадкові кошмари. Про які хвороби попереджають нас неприємні сни

Сни - це загадковий простір, у якому наша підсвідомість спілкується з нами через символи та образи. Кошмари часто викликають тривогу, але вони також можуть бути сигналом про стан здоров’я.

РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює, які саме проблеми зі здоров’ям можуть "проговорюватися" у різних типах снів.

Сни про падіння: ознака проблем із серцем

Якщо вам часто сниться, що ви падаєте у безодню, це може вказувати на серцево-судинні захворювання. Такі сни часто виникають через різке зниження тиску або серцевий ритм, який організм сприймає як загрозу.

Падіння символізує втрату контролю, що пов’язано з перебоями у роботі серця. Люди з гіпертонією чи аритмією можуть бачити такі сни частіше. У разі постійних подібних сновидінь варто звернутися до кардіолога.

Переслідування: стрес і тривожні розлади

Коли у снах за вами хтось женеться, це може сигналізувати про надмірний стрес або тривожний розлад. Організм у такому стані перебуває у "режимі втечі", що й відображається у сновидіннях.

Постійна тривога впливає на нервову систему, змушуючи мозок створювати загрозливі сценарії. Такі кошмари можуть супроводжувати панічні атаки або депресію. Важливо знайти способи розслаблення та зменшення стресу, наприклад, медитацію чи терапію.

Пожежа чи спека: проблеми з диханням або гарячка

Кошмари, у яких ви опиняєтесь у вогні або відчуваєте задуху, можуть бути пов’язані з респіраторними захворюваннями чи високою температурою тіла. Наприклад, астматики часто бачать такі сни під час нападів, а люди з ГРВІ - через лихоманку.

Спека чи полум’я також можуть бути ознакою поганої вентиляції у спальні або реакцією на надто теплий мікроклімат. Якщо ці сни повторюються, варто перевірити стан легенів чи виключити алергічні реакції.

Сни про втрату зубів: гормональний дисбаланс або нестача кальцію

Втрачати зуби у снах - частий кошмар, який може вказувати на брак важливих мінералів або гормональні зміни. Жінки часто бачать такі сни під час вагітності чи менопаузи, коли організм зазнає змін.

Крім того, це може свідчити про недостатнє споживання кальцію або проблеми з щитоподібною залозою. Якщо такі сни турбують, варто звернутися до ендокринолога та перевірити баланс вітамінів.

Кошмари можуть стати важливим попередженням про проблеми зі здоров'ям (фото: Freepik.com)

Тонути у воді: проблеми з легенями чи нервовою системою

Сни, у яких ви тонете у воді, можуть свідчити про астму, бронхіт чи інші захворювання легенів. Також це може бути результатом емоційного перенавантаження, коли ви "захлинаєтеся" у власних переживаннях.

Вода символізує емоції, а відчуття тонучого часто пов’язане з психологічною втомою. Такі кошмари також можуть бути наслідком апное сну. Рекомендується консультація пульмонолога чи психотерапевта.

Бійки чи насильство: нестача магнію або психологічний стрес

Сни, у яких ви стаєте жертвою насильства або берете участь у бійках, можуть сигналізувати про дефіцит магнію. Цей елемент відповідає за розслаблення м’язів і нервової системи, а його нестача провокує тривогу та агресію у снах.

Також такі сни часто виникають у людей, які пережили травматичний досвід. Важливо перевірити рівень магнію у крові та знайти способи впоратися зі стресом.

Заблукати чи загубитися: проблеми з пам’яттю чи перевтома

Якщо вам часто сниться, що ви губитеся у місті чи лісі, це може бути ознакою когнітивних порушень або надмірної втоми. Такі сни часто супроводжують початкові стадії хвороб, пов’язаних із пам’яттю, як-от Альцгеймер.

Також це може свідчити про перенавантаження на роботі, коли мозок не встигає обробляти інформацію. Рекомендується дотримуватися здорового режиму дня, зменшити обсяг роботи та проконсультуватися з лікарем.