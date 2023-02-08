"Невідновна втрата": у боях за Україну загинув молодий вчений Біжан Шаропов

"Сьогодні стало відомо, що Біжан загинув. Сміливий, життєрадісний, молодий. Голова Ради молодих учених, науковий співробітник, захисник, хлопець, син. Співчуття рідним та колегам. Це непоправна втрата для всього колективу та близьких. Спочивай з миром", - написав колектив інституту.

Вчений Біжан Шаропов загинув на війні (фото: facebook.com/biph.kyiv)

Що відомо про вченого

Біжан брав активну участь у Революції Гідності, у 2014-2015 роках воював у батальйоні "Айдар".

Він був видатним вченим у галузі біології, захистив кандидатську та почав викладати.

Біжан Шаропов був справжнім патріотом (фото: facebook.com/kazhan.rashidovitch)

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Біжан Шаропов повернувся до армії. З квітня 2022 року він вважався зниклим безвісти.

Його колега Юлія Гошовська у коментарі написала, що це непоправна втрата для української науки.

"Це не вкладається в голові, мозок відмовляється вірити в це, а серце обливається кров'ю. Це непоправна втрата для нас усіх, для науки, для України. Він був одним з найпатріотичніших людей, яких я знала. Іноді наївний, але завжди щирий відкритий і творчий. Він завжди підбадьорював мене і надихав. Тонни випитої кави, години розмов. А скільки у нас було планів. Тепер цього ніколи вже не буде. Ця рана ніколи не загоїться. Ти був кращий", - написала вона.