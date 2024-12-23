Невидимий "вбивця" в оселі. Небезпечні симптоми, які люди часто плутають з грипом

Дуже часто люди не помічають потенційно летального стану, який може загрожувати організму, навіть смертю. Буває, що стан людини настільки важкий що потрібна госпіталізація.

Який стан має вас насторожити

Такі симптоми, як головний біль, запаморочення та задишка, можна легко прийняти за грип. Експерти закликають ознайомитися з попереджувальними знаками, щоб переконатися, що вони звертаються за допомогою, поки не пізно.

Так, окис вуглецю може бути смертельно небезпечним або викликати серйозні довгострокові проблеми зі здоров’ям. Це особливо небезпечно, тому що ви не можете побачити, відчути смак або запах CO, а деякі симптоми отруєння CO такі ж, як при грипі, харчовому отруєнні, вірусних інфекціях, втомі або похміллі, що дозволяє переплутати з іншими важкими станами.

Що таке чадний газ?

Чадний газ - це високотоксичний газ, який утворюється в результаті неповного згоряння будь-якого вуглецевого палива, наприклад природного або зрідженого нафтового газу.

Це може статися, якщо газовий прилад був неправильно встановлений, погано відремонтований або погано обслуговувався. CO також може накопичуватися, якщо димоходи, димоходи або вентиляційні отвори заблоковані.

Тверде паливо, таке як вугілля, деревина, бензин, а також нафта, також може виробляти чадний газ під час згоряння.

CO відомий як "тихий вбивця", тому що ви не можете його побачити, понюхати або спробувати.

Як відбувається отруєння чадним газом?

Коли ви вдихаєте чадний газ, він замінює кисень у вашій крові. Отруєння вуглекислим газом відбувається, коли він накопичується у вашому кровотоці, а брак кисню призводить до того, що клітини організму відмовляють і гинуть. Навіть невелика кількість газу може викликати отруєння, яке може призвести до паралічу, пошкодження мозку або навіть смерті.