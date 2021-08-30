Невеста 19-летнего победителя "Голоса країни" рассказала о беременности: "боль внизу живота и температура"

Победитель популярного шоу "голос країни" Роман Сасанчин скоро впервые станет отцом. Его девушка Иванна - беременна первенцем и сейчас рассказала о своем самочувствии.
Будущая мама поведала в Instagram-stories все подробности ее интересного положения.
Иванна рассказала, что беременность не была запланированной, она случилась неожиданно.
"Так случилось, что из-за моих нерегулярных критических дней и частых гормональных сбоев гинеколог мне сказала, что не так просто будет забеременеть", - поделилась с подписчиками девушка.
Она вначале думала, чтобы завести ребенка, уйдет много времени. Однако произошло все несколько иначе.
Иванна подчеркнула, что это ребенок очень желанный. А то, что пара пока не в браке, они не считают проблемой: "просто мы не спешим, на все свое время".
Она вначале почувствовала боли в животе, также у нее была температура. Потом уже стало ясно, что она вскоре станет мамой.
"Отреагировала я со слезами, слезами счастья, конечно. В тот день я сделала, возможно, 10 или больше тестов и сразу записалась на УЗИ,
- рассказала невеста победителя "Голоса".
Любимая Сасанчина рассказала, что сейчас находится на 23 неделе беременности, но пол ребенка сообщит позже. Также Иванна показала фото УЗИ малыша.
Как мы сообщали ранее, Роман Сасанчин стал победителем супертехнологичного финала.