Невеста 19-летнего победителя "Голоса країни" рассказала о беременности: "боль внизу живота и температура"

Иванна рассказала, что беременность не была запланированной, она случилась неожиданно.

"Так случилось, что из-за моих нерегулярных критических дней и частых гормональных сбоев гинеколог мне сказала, что не так просто будет забеременеть", - поделилась с подписчиками девушка.

Она вначале думала, чтобы завести ребенка, уйдет много времени. Однако произошло все несколько иначе.

Иванна подчеркнула, что это ребенок очень желанный. А то, что пара пока не в браке, они не считают проблемой: "просто мы не спешим, на все свое время".

Как Иванна узнала о беременности

Она вначале почувствовала боли в животе, также у нее была температура. Потом уже стало ясно, что она вскоре станет мамой.

"Отреагировала я со слезами, слезами счастья, конечно. В тот день я сделала, возможно, 10 или больше тестов и сразу записалась на УЗИ,

- рассказала невеста победителя "Голоса".

Любимая Сасанчина рассказала, что сейчас находится на 23 неделе беременности, но пол ребенка сообщит позже. Также Иванна показала фото УЗИ малыша.

Иванна показала УЗИ малыша (instagram.com/annavi_i)