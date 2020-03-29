Невероятное чувство паники: дочь Заворотнюк сделала откровенное признание о маме

Анна Заворотнюк сделала откровенное признание и поделилась интересной историей из жизни, в которой фигурировала ее мама. На данный момент Анастасия проходит лечение, а ее дочь делится теплыми воспоминаниями в социальной сети Instagram.

"Хочу рассказать вам о событии, которое кардинально поменяло меня и мою жизнь. Это мой переезд и учеба в Америке. Смена места жительства - это тот барьер, который не могут преодолеть многие из-за страха перемен и других жизненных обстоятельств", - пишет Заворотнюк.

Далее Анна рассказывает как готовилась к вступительным экзаменам, поступала в престижный университет в Нью-Йорке, искала жилье и радовалась, что все сложилось именно так.

Однако, когда девушка прибыла в Штаты, то осознала, что будет жить абсолютно одна, а знакомых у нее там не было. Для ребенка, который зачастую окружен любовью, вниманием и заботой, было сложно адаптироваться к новым условиям.

Дочь Заворотнюк сделала откровенное признание (instagram.com/anna_zavorotnyuk)

"Мой первый день в университете закончился звонком маме, наполненным слезами и просьбой вернуться обратно. Моя мама, невероятно мудрая женщина, попросила меня потерпеть хотя бы несколько месяцев и, если мне и дальше будет так же сложно, то я вернусь", - написала Анна.

Звонок маме очень помог девушке и со временем ее страх перед неизвестностью начинал исчезать. У Анны появились друзья и учеба больше не казалась столь сложной. Тем самым девушка напомнила каждому из нас, что не стоит забывать о близких, всегда важно ценить заботу и проявлять ее в ответ.

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А также о том, что Анастасию Заворотнюк заподозрили в хитром обмане. Связано это с рядом факторов и, если вдуматься, то сомнения небезосновательны.