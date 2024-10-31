Невдалий маркетинг або піклування про клієнтів? Мережу роздратувало кафе з десятками заборон

Клієнти кафе були здивовані численними оголошенням, які вказували, що гості закладу можуть та не можуть робити.

У заклад не можна приходити з собаками, а ще собаки без хазяїв у заклад також не допускаються. Діти можуть відвідувати кафе, але вони мають бути тільки під постійним пильним наглядом батьків.

Туалети закладу призначені лише для клієнтів. Але відвідувачі мають дозвіл на годування птахів.

Категорично заборонено їсти запаковані ланчі в кафе у табличці вказано, що виженуть усіх, хто їсть у закладі будь-яку їжу, не пов'язану з Hidden Cafe.

Є декілька табличок, які повторюють одну й ту саму заборону - наприклад, бути з собаками на терасі або всередині кафе.

У кафе встановили 21 табличку з заборонами й це обурило клієнтів (фото: William Lailey/SWNS)

Фото табличок з забороною з'явилися у соцмережах і клієнти закладу виказали своє обурення та розчарування. А дехто навіть сказав, що готові змінити цей заклад на якийсь інший.

"Ніби всі заборони розумні, але кількість тих табличок смішить та дратує", - каже одна клієнтка.

"Такі речі насправді дратують. Ніби більшість з цих речей є здоровим глуздом. Але усі ці таблички змушують вас думати, що власники жорстокі люди й хочеться провести вечір в іншому місці", - написала інша.

"Напевно ми пошукаємо інше місце для обіду. Бо тут від табличок псується апетит", - додав ще один клієнт кафе.

Першим таблички з заборонами побачив журналіст Джек Фітфілд - він відвідував садовий центр, на території якого працює це кафе. Він вважає таблички зухвалими, але смішними.

"Хтось знає, чи є якісь правила, яких я повинен дотримуватися в цьому кафе? Я був шокований, коли мене зустрів знак, який повідомляв, що мене можуть попросити вийти, якщо я з'їв власну їжу чи напої. Коли я підійшов до кафе, щоб купити собі шматочок торта, я помітив ще багато табличок з різними правилами", - розповів він.

Він додав, що вже порушив одне правило - зробив ковток води зі своє пляшки й тепер хвилюється, чи його не виженуть.

У кафе встановили 21 табличку з заборонами й це обурило клієнтів (фото: William Lailey/SWNS)

Попри численні таблички, Джек зауважив, що персонал кафе досить доброзичливий. Він навіть бачив хлопця, який висипав залишки чіпсів, щоб нагодувати птахів. Але таблички з такою забороною не було.

А менеджер кафе Марк сказав, що знаки мають нагадувати клієнтам про основні правила поведінки.

"Це не місце для пікніка, вживайте напої та їжу, куплену у магазині - в іншому місці. Сьогодні зранку хлопець бігав з собакою без повідка, а інший перечепився і вдарився. Тому ми нагадуємо правила клієнтам табличками", - заявив він.