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Для невакцинированых украинцев придумывают новые услуги за деньги: сертификат не нужен

Автор: Людмила Жукова

В Украине гражданам без сертификата о вакцинации предлагают новую услугу, а именно скупиться в магазинах за деньги.

Такие предложения стали появляться на сайтах бесплатных объявлений.

Как известно, в красных карантинных зонах страны люди без сертификата вакцинации не могут осуществлять определенные действия.

В одном из объявлений автор предлагает во Львове сходить за клиента в аптеку, магазин и прочее. Он отмечает, что у него есть сертификат вакцинации.

"Есть ковид сертификат. Могу скупиться в магазине, аптеке и прочее. Все вопросы по телефону", - сказано в объявлении.

(Скриншот olx.ua)

Также подобную услугу предлагают и в Одессе, которая тоже сейчас в красной карантинной зоне. Тут автор предлагает скупиться в Эпицентре, а за свои услуги просит от 100 гривен.

(Скриншот olx.ua)

Интересно, знают ли авторы объявлений, что практически у всех магазинов есть доставка на дом или решили таким способом быстро заработать...

Как мы ранее писали, в Украине будут жестко наказывать за "липовые" COVID-сертификаты.

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Вакцинация