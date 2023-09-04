Netflix заживо "похоронив" українського бійця. Воїн креативно відреагував на інцидент

Що відомо про казусний інцидент

"Документальний серіал "Матері війни", який вийшов на платформі Netflix, виявився не зовсім документальним. Він закінчується розповіддю про мене з купою фото й відео, читанням рядків з моїх віршів. Аж раптом звучить драматична музика, відео з кольорового стає чорно-білим і оповідач говорить, що Вишебаба загинув під Сєвєродонецьком", - написав Павло.

Він навіть пожартував, процитувавши Марка Твена, що чутки про його смерть сильно перебільшені.

"Емоційна кульмінація серіалу здивувала моїх читачів, які мені й написали. Польські творці зі мною нічого не узгоджували, я можу зрозуміти - вони думали, що я вже тойво. Чому, не знаю. Кінцівка серіалу дійсно вийшла драматичною, але є нюанс", - додав Вишебаба.

Військовий зазначив, що він продовжує служити у 68 бригаді. Також Павло закликав своїх підписників, якщо вони мають виходи на творців серіалу "Matki Wojny" ("Матері війни") або Netflix - написати їм про цю помилку.

"І хотів би, щоб не лякали моїх друзів і читачів, принаймні марно", - написав військовий.

Вишебаба доволі з гумором сприйняв такий вчинок творців фільму (фото: facebook.com/vyshebaba)

Яка реакція суспільства

Підписники Павла однозначно зраділи, що показана у фільмі інформація є неправдивою. Але вони розходяться в думках, як це сприймати. Одні радять подавати у суд на творців фільму, інші ж натомість у цьому вбачають гарний знак, бо він є провісником довгого життя.

Що пишуть користувачі:

я б подавала до суду і просила в Netflix моральну компенсацію. Маєте повне право

круто, все одно. Ти тепер і смерть свою побачив і переродився з попелу

не пишіть їм, просто подзвоніть у відео режимі. Уявляю їх здивованість! Вимагайте сіквел

будете жити довго і щасливо! Є така прикмета. Хай буде на благо. Дякую Вам, привіт побратимам

вони повинні компенсувати моральні збитки

Користувачі активно коментують пост Вишебаби (скриншот)