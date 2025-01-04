Несподівана смерть режисера Джеффа Баени шокувала Голлівуд: що відомо

За інформацією правоохоронних органів, тіло 47-річного режисера було виявлено у його будинку 3 січня. Попередня причина смерті Баени - самогубство.

Джефф Баена народився і виріс у Майамі. Після закінчення кіношколи Нью-Йоркського університету він переїхав до Лос-Анджелеса, де швидко здобув визнання завдяки своїм нестандартним фільмам. Серед його найвідоміших робіт - комедії "Кружляй мене" і "Маленькі години", а також психологічний трилер "Вершниця".

Баена був не лише талановитим режисером, а й чуйною і відданою людиною. Він був одружений з відомою актрисою, зіркою серіалу "Білий лотос", фільмів "Злочинниця Емілі", "Скотт Пілігрим проти світу" і "Операція "Фортуна" Обрі Пласою.

Вони зустрічалися з 2011 року (зірки познайомилися на зйомках картини "Маленькі години"). У травні 2021 року пара одружилася. Джефф і Обрі були прикладом міцних стосунків у Голлівуді.