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Несподівана смерть режисера Джеффа Баени шокувала Голлівуд: що відомо

Субота 04 січня 2025 20:50
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Несподівана смерть режисера Джеффа Баени шокувала Голлівуд: що відомо Джефф Баена помер у 47 років (фото: Кіноріум)
Автор: Любов Блажко

Помер талановитий режисер, сценарист та продюсер Джефф Баена, який був чоловіком зірки Голлівуду Обрі Пласи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TMZ.

За інформацією правоохоронних органів, тіло 47-річного режисера було виявлено у його будинку 3 січня. Попередня причина смерті Баени - самогубство.

Джефф Баена народився і виріс у Майамі. Після закінчення кіношколи Нью-Йоркського університету він переїхав до Лос-Анджелеса, де швидко здобув визнання завдяки своїм нестандартним фільмам. Серед його найвідоміших робіт - комедії "Кружляй мене" і "Маленькі години", а також психологічний трилер "Вершниця".

Баена був не лише талановитим режисером, а й чуйною і відданою людиною. Він був одружений з відомою актрисою, зіркою серіалу "Білий лотос", фільмів "Злочинниця Емілі", "Скотт Пілігрим проти світу" і "Операція "Фортуна" Обрі Пласою.

Вони зустрічалися з 2011 року (зірки познайомилися на зйомках картини "Маленькі години"). У травні 2021 року пара одружилася. Джефф і Обрі були прикладом міцних стосунків у Голлівуді.

Ми писали, що зірка серіалів Netflix помер у 37 років.

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