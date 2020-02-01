Несла лекарство военному: побратимы рассказали о боевом медике, погибшей при обстреле (фото)

У Клавдии Сытник осталась дочка, родители и младшая сестра-инвалид
На Донбассе в зоне проведения ООС 1 февраля погибла боевой медик сержант Клавдия Владимировна Сытник (девичья фамилия - Король). Ее жизнь оборвалась в районе Новотошковское Луганской области в результате обстрела оккупантов - от сквозного обломочного ранения в грудную клетку слева.
Как рассказали в пресс-службе 93-й отдельной мехбригаде "Холодный яр" на странице в Facebook, фатальную рану женщина получила, когда несла лекарство больному бойцу.
"В это время этот участок фронта обстреливали из минометов, станковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Эксперты еще устанавливают, осколком от какого именно снаряда была убита наш медик", - написали побратимы.
Клавдия родилась 25 февраля 1986 года в селе Зачепиловка под Харьковом. Она окончила Красноградский медицинский колледж, была фельдшером и проходила практику на "скорой помощи".
В феврале 2017 года подписала контракт с ВСУ на 3 года года. Служила в 54-й омбр, а в октябре прошлого года перешла к "холодноярцам", когда бригада тренировалась на Яворивском полигоне.
У Клавдии осталась дочь Юлия 2008 года рождения, папа, мама и младшая сестра, которая имеет инвалидность.
Военный медик Клавдия Сытник (Фото: facebook.com/93OMBr)
"Она была откровенной и справедливой. Искренняя, конкретная, если правду, то в лоб! Настоящий правдоруб. За это ее и любили", - рассказал о погибшей друг Анатолий из ее родного города.
Пользователи сети выражают соболезнования родным, близким и собратьям боевого медика.
Фото: скрин комментариев facebook.com/93OMBr